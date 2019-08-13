الصين تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

الرئيس الصيني

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد. وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو"، بأن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام. وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.

وتابع: "المنطقة الصناعية المخطط لها ستركز على جذب الشركات العاملة في تصنيع المعدات"، مشيرا إلى أن العمل يجري لإنهاء إجراءات الاستحواذ على الأراضي والتمويل. وأشار مستشار الصين إلى أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع إثيوبيا في مختلف المجالات بما في ذلك بناء المجمعات الصناعية، حيث حققتا نتائج