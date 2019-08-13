الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

عقار البوتكس

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.

وأكدت الصحة أنها قامت بتوزيع المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم. ومن الجدير بالذكر أن مستحضر «Botox. Vial»