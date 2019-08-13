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الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
عقار البوتكس
عقار البوتكس
ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
وأكدت الصحة أنها قامت بتوزيع المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم. ومن الجدير بالذكر أن مستحضر «Botox. Vial»
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المصيف-فى-الإسكندرية

شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
حسين-سالم

حسين سالم.. دفع 75% من ثروته من أجل مدفن في مصر

توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة". كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
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مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن طقس رابع أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

سعره 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من دواء للسرطان «مغشوش»

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين من عبوات مهربة وغير مسجلة من مستحضر دوائي يستخدم في علاج أورام السرطان، يسمى "zytiga 500 mg tab"، ودعت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة، مشيرة في منشور جديد، إلى أنه "إلحاقا للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab»، فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا".
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
آثار حريق المنيل

السيسي يوجه بتقديم الرعاية لمصابي «معهد الأورام»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، ارتفاع حالات الوفاة في حادث معهد الأورام إلى 20 حالة بينهم نساء وأطفال وكيس أشلاء لم يستدل على أصحابه، بالإضافة إلى 47 مصابا منهم 3 حالتهم خطرة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة استقبلت المصابين في الحادث، وقدمت الرعاية الصحية لهم بشكل كامل. وأشارت زايد إلى استقبال مستشفيات وزارة الصحة 78 مريضا كانوا محجوزين في معهد الأورام القومي قبل الحادث لتلقي كورسات العلاج الخاصة بهم وتم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر ومبرة مصر القديمة ومبرة المعادي وأورام دار السلام.
حريق معهد الأورام

معهد الأورام: العيادات الخارجية لم تتأثر بالانفجار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن سبب الحادث الذي وقع في محيط المعهد هو اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بسيارة أخرى، ما أعقبه انفجار شديد أثر فى واجهات المعهد الخارجية ولم يصل إلى الداخل. وأوضح في تصريحات له صباح الإثنين، أن الحادث سبّب ذعرا بين المرضى نتيجة الانفجار واهتزاز المبنى، وتم نقل المرضى إلى مستشفى السلام هرمل، وقصر العيني، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات بين مرضى المعهد والأمور مستقرة، مضيفا: «الإصابات فى الضحايا اللي كانوا موجودين في الشارع وتم تحويلهم جميعا لقصر العيني ومستشفيات دار السلام».
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