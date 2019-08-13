مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

هجرة غير شرعية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.

وصرح مبعوث المفوضية فينسينت كوشتيل، بأن المهاجرين العالقين في سباق مع الزمن مع اقتراب العواصف وتوجه الأوضاع نحو الأسوأ، محذرا من أن ترك أناس فروا من الحرب والعنف في ليبيا في أعالي البحار في مثل ذلك الطقس سيزيدهم معاناة على معاناتهم. وأضاف كوشتيل: "يجب السماح لهم بالرسو فورا وتلقي المساعدة الإنسانية