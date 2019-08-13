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مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
وصرح مبعوث المفوضية فينسينت كوشتيل، بأن المهاجرين العالقين في سباق مع الزمن مع اقتراب العواصف وتوجه الأوضاع نحو الأسوأ، محذرا من أن ترك أناس فروا من الحرب والعنف في ليبيا في أعالي البحار في مثل ذلك الطقس سيزيدهم معاناة على معاناتهم. وأضاف كوشتيل: "يجب السماح لهم بالرسو فورا وتلقي المساعدة الإنسانية
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الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الصين تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد. وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو"، بأن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام. وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

ارتفاع مستويات الإشعاع 16 مرة بعد انفجار روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية بما يصل إلى 16 مرة، والتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر: إن "الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع الخميس الماضي"، إلا أن سلطات المدينة في "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا أفادت بأن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة، وهو ما يمثل مخاطر جسيمة، خاصة بعد وصولها إلى أرقام قياسية.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
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ليبيا (3)

خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
بوريس-جونسون (3)

بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
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