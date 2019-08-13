غدًا عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة العيد

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

فلوس

تعود البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية للعمل غدًا، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، إذ قرر مجلس الوزراء اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.

وحققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي قبل بدء إجازة العيد، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا