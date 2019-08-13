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غدًا عودة البنوك والبورصة للعمل بعد إجازة العيد

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
فلوس
فلوس
تعود البورصة والبنوك العاملة في السوق المصرية للعمل غدًا، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، إذ قرر مجلس الوزراء اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري.
وحققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي قبل بدء إجازة العيد، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا
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المدن-الجديدة‎ (1)

عيد الأضحى بالمدن الجديدة.. سحب أراض وإزالة مخالفات

تسيطر حالة من الجدية على عدد من أجهزة المدن الجديدة في عيد الأضحى المبارك، لفرض الاستقرار والأمن داخلها، بدءًا من حملات موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر لعدم انتشار العشوائيات داخل المدينة، وسحب واسترداد 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها وتحويلها لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سحب 20 قطعة أخرى لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وصولاً إلى تنفيذ مبادرة لتجميل مدينة أسيوط الجديدة بمشاركة السكان.
الذهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا اليوم متأثرة بالأسعار العالمية خلال تعاملات أمس وصباح اليوم، وبحسب مسؤولين بسوق الذهب، فهناك حالة ارتباك كبيرة في السوق بسبب ما يحدث عالميا في الأسعار بشكل غير مبرر، رغم أن العملات مستقرة، مؤكدين أن هذه الأسعار لم تطبق على السوق المصرية حتى الآن وذلك نتيجة أن غالبية محلات الصاغة في القاهرة مغلقة بسبب الأعياد، وأن عودتهم للعمل ستكون بداية من الإثنين المقبل، وسجل الذهب اليوم ارتفاعا تاريخيا جديدا، إذ سجلت أسعاره فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 فى مصر، ارتفاعا بقيمة تجاوزت 17 جنيها للجرام.
سبائك-ذهب (4)

عالميا.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، إثر عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
البورصة

الحكومة تكشف حقيقة تعقيد إجراءات قيد الشركات بالبورصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات . وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

ليس بينهم صلاح.. 17 مليون جنيه حصيلة تبرعات معهد الأورام

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، قائمة الأسماء التى تبرعت بالجنيه المصري لصالح معهد الأورام، حتى يوم أمس، على أن يتم الإعلان عن أسماء المتبرعين بالدولار في وقت لاحق، لأنها ستتأخر، وأن "كشوف البنوك قيد التجهيز"، -على حد قوله-، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي وصلت لدعم المعهد، بعد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه على كورنيش المنيل وعبر الخشت عن تقديره للشعب المصري وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر ومعهد الأورام من خلال التبرعات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
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