شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى
تحرير:محمود أبو خضرة
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة عيد الأضحى، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ.
وأضاف محجوب
وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة عيد الأضحى، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ.
وأضاف محجوب أنه تابع حالة المصيف واستمع إلى رجال الإنقاذ والاهالى، وأن من بين أسباب الزحام الشديد الذى يشهده المصيف ما يتميز به من هدوء فهو مصيف العائلات، إضافة لتوفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لجأ الآلاف لمياه البحر المتوسط لقضاء أمتع الأوقات على شواطئ مدينة مصيف بلطيم.
كما شهدت الرحلات النيلية إقبالا كثيفا بمراكز دسوق وفوه ومطوبس وكذلك الميدان الإبراهيمى بدسوق وحديقة الأسرة والطفولة.