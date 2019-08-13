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لماذا لم تنشر جينفر لوبيز صورا من حفلها بالعلمين؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
استقبلت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، حفل المغنية الأمريكية جينفر لوبيز، وذلك فى إطار جولتها الغنائية للاحتفال بعيد ميلادها الـ50، ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فإنه حظي بحضور جماهيري كبير، وخرج الحفل بشكل عالمي بهر الجميع، وكان الحفل بمنزلة ترويج جيد للمدينة الجديدة وللسياحة بصفة عامة، خاصة بعد أن تحدثت «لوبيز» عن استقبال الشعب المصري لها، وعن جمال البلد ومعالمه، ولكن المفاجأة أن النجمة العالمية رغم مرور 4 أيام على الحفل، لم تبادر بنشر أى صورة أو فيديو من حفلها في مصر، مثلما فعلت مع كل الدول التي زارتها مؤخرا.
وبالنظر إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد فيديو من حفلها فى روسيا، وعلقت عليه: «شكرا لقضاء ليلة جميلة بروسيا، وشكرا لكل المعجبين الذين خرجوا للاحتفال معي بعيد ميلادي.. حقا لن أنسى أبدا هذا الحفل»، وكتبت "جينفر" عن حفلها بموسكو: «ليلة ملحمية.. شكرا جزيلا». كما نشرت
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عمرو -دياب

عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
فريق-واما

«الله ع الجمال» ثالث أغانى «واما» من الألبوم الجديد

طرح فريق "WAMA- واما" الغنائي المكون من الرباعي: أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى ومحمد نور، أحدث أغانيهم بعنوان "الله ع الجمال"، وهى ثالث أغنية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أغنية "الله ع الجمال" من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى. وطرح "واما" منذ أيام، أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، بالإضافة لأغنية "الصيف ابتدا" والتي تحمل طابع الصيف، من كلمات: هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل.
دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
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حمو-بيكا

«الموسيقيين» تطارد المهرجانات.. إلغاء حفل لحمو بيكا

قال الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة العمل بها، إنه تم أيضا إلغاء حفل لمغني المهرجانات "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام مساء اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بإحدى القرى السياحية. وأوضحت النقابة، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنها فعّلت قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي، إذ تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات «شواحة» و«كزبرة وحنجرة» و«مجدي شطا» خلال اليومين الماضيين.
جينيفر لوبيز

مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها لإسرائيل

دعا الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين. ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.
مشروع ليلى (2)

جدل بعد إلغاء حفل «مشروع ليلى».. وكارول سماحة تدعمهم

بعد جدل وضغط كبير في لبنان، أفادت لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية، في بيان، أنه "في خطوة غير مسبوقة، ونتيجة التطورات المتتالية، أجبرت اللجنة على إيقاف حفلة فرقة مشروع ليلى مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار، خلافا لممارسات البعض". وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتصدر الخبر عناوين الصحف، بينها "لوموند" التي نشرت تقريرا تحت عنوان "إلغاء حفلة لفرقة مشروع ليلى لمسّها بالرموز المسيحية"، وبنفس المعنى نشرت "نيويورك تايمز" خبرا بعنوان "مهرجان لبناني يمنع فرقة شعبية بعد ضغوط مسيحية".
الفنان-ياني

ياني ينشر كواليس استعداداته لحفل الساحل (فيديو)

نشر الفنان العالمي ياني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهر فيه خلال استعداده للحفل الذي سيحييه، مساء اليوم الجمعة، في إحدى القرى بالساحل الشمالي. وعلق ياني على الفيديو قائلًا: "أوقات سعيدة في مصر.. استعدادات لحفلي الصيفي.. جمال الساحل الشمالي يخرج أفضل ما لدى الجميع". وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل، والفضية وسعرها 1200 جنيه، و الذهبية وسعرها 2000 جنيه، والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.
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