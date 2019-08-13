لماذا لم تنشر جينفر لوبيز صورا من حفلها بالعلمين؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

جينفر لوبيز

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، حفل المغنية الأمريكية جينفر لوبيز، وذلك فى إطار جولتها الغنائية للاحتفال بعيد ميلادها الـ50، ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فإنه حظي بحضور جماهيري كبير، وخرج الحفل بشكل عالمي بهر الجميع، وكان الحفل بمنزلة ترويج جيد للمدينة الجديدة وللسياحة بصفة عامة، خاصة بعد أن تحدثت «لوبيز» عن استقبال الشعب المصري لها، وعن جمال البلد ومعالمه، ولكن المفاجأة أن النجمة العالمية رغم مرور 4 أيام على الحفل، لم تبادر بنشر أى صورة أو فيديو من حفلها في مصر، مثلما فعلت مع كل الدول التي زارتها مؤخرا.

وبالنظر إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد فيديو من حفلها فى روسيا، وعلقت عليه: «شكرا لقضاء ليلة جميلة بروسيا، وشكرا لكل المعجبين الذين خرجوا للاحتفال معي بعيد ميلادي.. حقا لن أنسى أبدا هذا الحفل»، وكتبت "جينفر" عن حفلها بموسكو: «ليلة ملحمية.. شكرا جزيلا». كما نشرت