نجم الأهلي في صفقة تبادلية مع لاعبي سلة ويد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

الأهلي

اقترب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد أن توصل الفريق السكندري إلى اتفاق مع الأهلي. ناصر ماهر سيعوض قطع عمرو بركات إعارته لسموحة دون أن تكتمل ثم قام الأهلي ببيعه لنادي الجونة، أيضًا تتضمن الصفقة حتى الآن حصول النادي الأهلي على لاعبي ألعاب جماعية غير كرة القدم، في واقعة ربما تكون الأولى من نوعها، حيث سيحصل المارد الأحمر على لاعبين من النادي السكندري، أحدهما يلعب كرة اليد والآخر يلعب كرة السلة.

وشارك ماهر في 33 مباراة بالموسم الماضي مع الأهلي وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة وتوج بلقب الدوري. ولعب ماهر في صفوف سموحة معارًا من الأهلي في موسم 2017-2018 وشارك في 37 مباراة وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة. كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء

وشارك ماهر في 33 مباراة بالموسم الماضي مع الأهلي وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة وتوج بلقب الدوري.



ولعب ماهر في صفوف سموحة معارًا من الأهلي في موسم 2017-2018 وشارك في 37 مباراة وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.



كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء وأحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، وقال أمير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين توصل لاتفاق تم من خلاله تسوية جميع الإجراءات المالية والإدارية وبموجبه أصبح أحمد حمودي لاعبا حرا وانتهت علاقته بالأهلي.



وعلم «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الصعب حاليًا داخل صفوف المارد الأحمر.

