التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

طائرة بدون طيار

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة قوات التحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية "لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره. كانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها شنت عدة هجمات بطائرات