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التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة قوات التحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية "لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره. كانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها شنت عدة هجمات بطائرات
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انتخابات تونس

انتخابات تونس.. مرشح رئاسي يفتح النار على الإخوان

شن المرشح الرئاسي التونسي زعيم اليسار حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على تنظيم الإخوان وحركة النهضة، معتبرا أنهم جزء أساسي من أزمات تونس على جميع المستويات. وأضاف الهمامي في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية، أن تجربة حكم حركة النهضة زادت من وعي التونسيين بضرورة رفض وجود هذا التنظيم مرة أخرى وعدم دعمه للوصول إلى كرسي الحكم. وتابع: "النهضة وحلفاؤها من التيار الحداثي لم يتمكنوا خلال ما يقرب من 8 سنوات من التصارع والتحالف بينهما، أن يحققا أي شيء من آمال الشعب بعد ثورة الياسمين 2011".
بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
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ثاني أيام التشريق| حجاج بيت الله في منى لرمي الجمرات

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، حيث يتوجهون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بـ"جمرة العقبة" بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة. ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر "منى" وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر، إلى أن يغادر الحجاج منى متوجهين إلى مكة.
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قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
إبراهيم-الحوثى

الجماعة تأكل نفسها.. هل قتلت الصراعات الداخلية ذراع الحوثي؟

خلَّف مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي حالة من التخبط وتضارب الأنباء حول المتسبب في مقتله، واكتنف الغموض مصرع إبراهيم الحوثي الذي يعد أحد أذرع شقيقه. وفي الوقت الذي تتستر الميليشيات الحوثية على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها، إلا أنهم اعترفوا أمس، بمقتل القيادي شقيق الحوثي، وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، على حد وصفها.
عبد-الملك-الحوثي

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
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