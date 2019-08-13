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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان. ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة"
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فريق-واما

«الله ع الجمال» ثالث أغانى «واما» من الألبوم الجديد

طرح فريق "WAMA- واما" الغنائي المكون من الرباعي: أحمد فهمى، ونادر حمدى، وأحمد الشامى ومحمد نور، أحدث أغانيهم بعنوان "الله ع الجمال"، وهى ثالث أغنية، ضمن ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، أغنية "الله ع الجمال" من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى. وطرح "واما" منذ أيام، أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، بالإضافة لأغنية "الصيف ابتدا" والتي تحمل طابع الصيف، من كلمات: هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل.
دار-الاوبرا-المصرية

دار الأوبرا: مهرجان القلعة نجح في تحقيق شعبية ضخمة

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة، مضيًفا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث إنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.
محمد رمضان

«الموسيقيين» تنظر شكوى منع محمد رمضان من إحياء حفلات

تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة عيد الأضحى، لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر التي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما، تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء النجم الشاب لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر. ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كل الأطراف. وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 23 من الشهر الجاري.
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عمرو-دياب (1)

عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
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