عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان.
ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة"
ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان.
ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة" مفاجأة لجمهوره بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا على الحضور من كل الأعمار وأن يكون رافعًا شعار "كامل العدد".
وتبدأ أسعار الحفل للفئة "السيلفر" بـ 500 جنيه، والفئة "الجولد" 800، وفئة vip بمبلغ 1000، أما الفئة الأخيرة "لوج" بسعر 2000 جنيه.