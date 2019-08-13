عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عمرو دياب

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لهذا الحفل، وأعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من أهم الحفلات في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها إدارتا "الماسة" و"إيجبت كاليندر" للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة المتفردة "العلمين الجديدة"، وفقا للبيان. ويعد حفل عمرو دياب في "العلمين الجديدة"