اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

من الطرق البسيطة لتزيد استهلاكك من المياه، تناول كوبا من الماء قبل كل وجبة، فإذا كنت تتناول ثلاث وجبات، لا بد أن تضيف ثلاثة أكواب من الماء إلى استهلاكك اليومي
منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
يمثل الماء نسبة كبيرة من حجم الجسم، تصل إلى 70%، وشرب كميات كافية من الماء من الأشياء الضرورية واللازمة بشكل كبير، للحفاظ على صحتك، كما يلعب دورا حيويا ورئيسيا في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على توازن موصلات الكهرباء وضغط الدم وتنظيم درجة حرارة الجسم، والتعزيز من صحة الخلايا والمفاصل، وبينما كل شخص يعلم
يمثل الماء نسبة كبيرة من حجم الجسم، تصل إلى 70%، وشرب كميات كافية من الماء من الأشياء الضرورية واللازمة بشكل كبير، للحفاظ على صحتك، كما يلعب دورا حيويا ورئيسيا في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على توازن موصلات الكهرباء وضغط الدم وتنظيم درجة حرارة الجسم، والتعزيز من صحة الخلايا والمفاصل، وبينما كل شخص يعلم جيدا أنه من المهم أن يحافظ على معدلاته من الترطيب، فإنه في كثير من الأوقات يكون الأمر صعبا تحقيقه. وفي ما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لشرب كميات كبيرة من الماء:
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1- تفهم احتياجك للسوائل
قبل أن تتخذ قرار شرب كميات أكبر من الماء، عليك أن تتفهم -أولا- احتياج جسمك للسوائل، فوفقا لخبراء التغذية، يوصى بشرب ما يقرب من 8 أكواب من الماء في اليوم، كما أوصت الأكاديمية الوطنية للطب باستهلاك 3.700 ملليلتر من الماء بالنسبة للنساء، و2.700 ملليلتر للرجال في اليوم الواحد، بما في ذلك تناول السوائل في هيئة مياه ومشروبات أخرى وأطعمة، كما يتوقف الاحتياج للسوائل على عدة عوامل؛ على سبيل المثال، مستوى الأنشطة الممارَسة وحالة الصحة.
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2- ضع هدفا يوميا
أن تضع هدفا يوميا لاستهلاك الماء، فهذا يساعد بشكل كبير في استهلاك كميات كثيرة من الماء، فمجرد التفكير في تحقيق الهدف، ستجد نفسك تشعر بالتحفيز وكأنه تحدٍّ يجب إنجازه بشكل صحيح وسليم.
3- ضع زجاجة ماء بجانبك
لتناول كميات كبيرة من الماء طوال اليوم، عليك وضع زجاجة بجانبك، ومن ثم ستتمكن من تناول الماء في أي مكان، سواء كنت في ماراثون للركض أو في البيت أو المدرسة، والسفر أيضا، كما أن الزجاجة تعد بمنزلة تذكير مرئي لشرب كميات معقولة من الماء، تتناسب مع احتياجك اليومي.
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4- استبدال المياه بالمشروبات الأخرى
إحدى الطرق البسيطة لشرب كميات كبيرة من الماء، والتعزيز من الصحة بشكل عام، وتقليل أيضًا استهلاكك من السعرات الحرارية، أن تستبدل الماء بالمشروبات الأخرى؛ مثل المياه الغازية والمشروبات الرياضية، فثلاثة مشروبات غنية بالسكريات المضافة تعد من الأشياء الخطيرة على صحتك، وللحفاظ على الصحة بشكل جيد ومثالى، عليك أن تجعل نسبة السكر في نظامك الغذائي لا تزيد على 5% من السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم الواحد، كما أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على معدلات عالية من السكر، مرتبطة بشكل كبير بالسمنة والحالات المرضية الأخرى مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.
5- تناول كوبا من الماء قبل كل وجبة
من الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لتزيد استهلاكك من الماء، تناول كوبا من الماء قبل كل وجبة، فإذا كنت تتناول ثلاث وجبات في اليوم، لا بد أن تضيف ثلاثة أكواب من الماء إلى استهلاكك اليومي منه، وإذا كنت ترغب في فقدان وزنك بشكل صحي، فتناول كوب من الماء ربما يساعد في تقليل استهلاكك من الطعام في كل وجبة.
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