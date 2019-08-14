اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

من الطرق البسيطة لتزيد استهلاكك من المياه، تناول كوبا من الماء قبل كل وجبة، فإذا كنت تتناول ثلاث وجبات، لا بد أن تضيف ثلاثة أكواب من الماء إلى استهلاكك اليومي

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أهمية الماء

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".

يمثل الماء نسبة كبيرة من حجم الجسم، تصل إلى 70%، وشرب كميات كافية من الماء من الأشياء الضرورية واللازمة بشكل كبير، للحفاظ على صحتك، كما يلعب دورا حيويا ورئيسيا في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على توازن موصلات الكهرباء وضغط الدم وتنظيم درجة حرارة الجسم، والتعزيز من صحة الخلايا والمفاصل، وبينما كل شخص يعلم