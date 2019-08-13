ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط وقوات مكافحة العنف ضد المرأة، وعناصر من الشرطة السرية، من ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى، إذ تم ضبط 9 حالات خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى جميعها بمنطقة وسط البلد بمحطة الرمل والمنشية وأمام دار العرض السينمائي، وحالتين بمنطقة سان ستيفانو شرق المحافظة، بينما تم ضبط 7 حالات أمس ومثلها خلال اليوم الأول من العيد، وتواصل القوات عملية التأمين بالأماكن التى تشهد تجمعات بين المحتفلين بالعيد فى الحدائق والمتنزهات وعلى الكورنيش وأمام دور العرض السينمائي.

وواصلت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، خطتها لتأمين احتفالات السكندريين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شملت خطة التأمين انتشار الشرطة النسائية وقوات مكافحة العنف ضد المرأة، وعناصر من الشرطة السرية لتأمين الاحتفالات. وشهدت دور العرض السينمائي إقبالا