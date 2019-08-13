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حسين سالم.. محطات الألغاز في حياة رجل الغاز

لُقب الراحل حسين سالم بـ"مهندس صفقات الغاز" وعاش في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك.. ويعتبر أحد أبرز رجالات الحكم والمطلع على كواليس ثورة 25 يناير
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
حسين سالم
حسين سالم
86 عاما قضاها رجل الأعمال حسين سالم في ظل نظام مبارك، حتى وافته المنية مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد بعد صراع طويل مع المرض، ليدفن بجوار حفيده حسب وصيته التي طلبها قبل وفاته. ويُعد حسين سالم أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد المطلعين عن قرب عن كواليس الفترة التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، كما يعتبر من أبرز رجالات مبارك الذين طالتهم اتهامات الفساد ونهب أموال الدولة خلال فترة وجوده بالقرب من نظام الحكم لمبارك وأبنائه، للحد الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية بـ"إمبراطور الغاز".
حياة "سالم" -الذي ولد في 11 نوفمبر 1933 في سيناء وأول من أسس مدينة شرم الشيخ واستثمر فيها عام 1982- كانت أشبه برحلة من الألغاز، بدأت باتهامات عديدة حول صفقات الغاز "المشبوهة"، التي عقدها والاستيلاء على الأموال وتهريبها للخارج، حتى انتهت بتصالحه مع الحكومة نظير تنازله عن 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته
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الحماية-المدنية (3)

علق داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
السيسى-بالعجلة-خلال-مشاركته-في-ماراثون-السلام-للدراجات (4)

الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
المصيف-فى-الإسكندرية

شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
Botox. Vial

الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
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حسين-سالم

حسين سالم.. تنازل عن 75% من ثروته وهذه وصيته الأخيرة

توفي رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا في إسبانيا بعد صراع مع المرض، حسب ما أعلنه عدد من المقربين منه، إلا أن رحيل حسين سالم ينطبق معه مقولة "رحل الجسد وتبقى السيرة". كان حسين سالم حديث كل مصري بعد ثورة 25 يناير، كونه أحد أكبر الشخصيات ذات الاتهام المباشر في قضية التلاعب بمقدرات مصر القومية من الغاز على مدى سنوات طويلة، إلى أن صدر حكم قضائي بتبرئته مقابل دفع تعويض قارب الـ75% من ممتلكاته داخل وخارج مصر بقيمة 5 مليارات جنيه و341 مليون جنيه.
حسين-سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا عن 86 عاما

توفي منذ قليل رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذكرت مصادر مقربة من رجل الأعمال أنه كان يستجم بمدينة شرم الشيخ منذ فترة ثم تدهورت حالته الصحية ونقل عبر طائرة خاصة إلى إسبانيا لتلقي العلاج ولكن وافته المنية بإسبانيا. ويأتى هذا بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك» و«تويتر» خلال الساعات الماضية خبر وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، فيما لم تؤكد أسرة الراحل مكان دفنه في القاهرة أم إسبانيا.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.
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