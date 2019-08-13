الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

طائرة وزير الدفاع الروسي

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.

وقال المتحدث باسم الناتو، بيرس كازالت، إنه "رغم أن طائرات الناتو كثيرا ما تحلق للتعرف على الطائرات الروسية واعتراضها، فإنه نادرا ما ترسل روسيا قاذفة طويلة المدى مثل (تو-160) فوق بحر البلطيق". يُذكر أن حلف الناتو اعترض نحو 180 طائرة روسية العام الماضي. وتعقد قوات الناتو في أوروبا مراسم تعيين القائد الأعلى