سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
طائرة وزير الدفاع الروسي
طائرة وزير الدفاع الروسي
أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.
وقال المتحدث باسم الناتو، بيرس كازالت، إنه "رغم أن طائرات الناتو كثيرا ما تحلق للتعرف على الطائرات الروسية واعتراضها، فإنه نادرا ما ترسل روسيا قاذفة طويلة المدى مثل (تو-160) فوق بحر البلطيق". يُذكر أن حلف الناتو اعترض نحو 180 طائرة روسية العام الماضي. وتعقد قوات الناتو في أوروبا مراسم تعيين القائد الأعلى
اقرأ المزيد
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
هجرة-غير-شرعية

مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الصين تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد. وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو"، بأن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام. وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوتين (3)

إجراءات اقتصادية جديدة.. هل يغامر بوتين بشعبيته؟

يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبطاء وتيرة الاقتصاد في بلاده عن إحداث أي خلل في التوازن السياسي لسلطته قد ينتج عن محاولة تسريع النمو الاقتصادي في روسيا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصحبه بعض الخلل السياسي أحيانًا. وعلى الرغم من أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يحكم بقبضة أمنية واضحة داخل روسيا، فقد أنقذت الإدارة الاقتصادية المختصة بلاده من الانهيار، وهو الأمر الذي لا يزال مفيدًا، إلا أنه قد يحمل بعض القلق في المستقبل للنظام السياسي لبوتين.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org