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الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب «أقل من سعر السوق» بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط. يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد أن الرياضة أصبحت تسهم في
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الحماية-المدنية (3)

علق داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
حسين-سالم

حسين سالم.. محطات الألغاز في حياة رجل الغاز

86 عاما قضاها رجل الأعمال حسين سالم في ظل نظام مبارك، حتى وافته المنية مساء أمس في العاصمة الإسبانية مدريد بعد صراع طويل مع المرض، ليدفن بجوار حفيده حسب وصيته التي طلبها قبل وفاته. ويُعد حسين سالم أحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحد المطلعين عن قرب عن كواليس الفترة التاريخية التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير، كما يعتبر من أبرز رجالات مبارك الذين طالتهم اتهامات الفساد ونهب أموال الدولة خلال فترة وجوده بالقرب من نظام الحكم لمبارك وأبنائه، للحد الذي وصفته العديد من وسائل الإعلام العالمية بـ"إمبراطور الغاز".
المصيف-فى-الإسكندرية

شواطئ بلطيم كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم أن شواطئ مصيف بلطيم، شهدت، اليوم الثلاثاء، إقبالا غير مسبوق لم تشهده المدينة من قبل من الزائرين لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار توافد أعداد كبيرة من المصطافين على مدينة مصيف بلطيم من أهالى المحافظة والمحافظات الأخرى. وأضاف محمد محجوب رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، كما تم فتح الحدائق العامة والمنتزهات خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال.
Botox. Vial

الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
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air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
لوفتهانزا الالمانية للطيران

بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها السبت مؤقتا إلى القاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
الطيران-البريطانى

مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
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