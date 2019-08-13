رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من المعلومات حول الحادث
امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي.
حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف".
وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الانفجار أسفر عن مقتل نحو خمسة أشخاص، وتسبب في انبعاث إشعاعات وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة تبعد 25 ميلا عن الحادث.
الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الانفجار أسفر عن مقتل نحو خمسة أشخاص، وتسبب في انبعاث إشعاعات وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة تبعد 25 ميلا عن الحادث.
الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من المعلومات حول الحادث.
لذلك لجأ المواطنون الروس إلى التخمين، حيث انقطع بث بعض الشبكات التليفزيونية في موسكو بشكل غامض لمدة 53 دقيقة في ليلة الحادث.
فيما بعد، وصفت هيئة الإذاعة الحكومية هذه الواقعة بأنها عطل في نظام التحذير من العواصف، وحثت الناس على البقاء في المنزل بسبب عاصفة قوية، لكن الأمر لم يكن كذلك.
أخيرا، اعترفت شركة "روساتوم" للطاقة النووية الحكومية بالحادث، الذي شمل مواد نووية، يوم السبت، بعد يومين من الانفجار، لكن لم يُشر إلى الحادث في نشرة الأخبار المسائية على جميع القنوات التليفزيونية.
غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا
وهو ما تسبب في ظهور موجة من التقارير الغامضة والمضللة، التي ذكرت بعض الروس بتأخر السلطات السوفييتية في الاعتراف بحادث تشيرنوبل قبل ثلاثة عقود، وذلك على الرغم من أن انبعاث الإشعاعات، في واقعة الأسبوع الماضي كان أصغر بكثير من تشيرنوبل.
ولم تتسبب الحادثة في حالة من القلق في روسيا فقط، إلا أن المخاوف من انتشار الإشعاعات النووية ساور العديد من سكان العالم.
لكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الإشعاع قد امتد إلى المناطق البعيدة عن الحادث، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط، أو الولايات المتحدة.
وقفزت مستويات الإشعاع في "سيفيرودفينسك"، على بعد 25 ميلا من مكان الحادث، لمدة ساعة تقريبًا، بمستويات تصل إلى 2 ميكروفيتر في الساعة، وهي أقل من المستويات التي تعتبر خطيرة، إلا أن موسكو أعلنت اليوم الثلاثاء، أن مستويات الإشعاع ارتفعت من 4 إلى 16 ضعفا في المدينة.
وذكرت تقارير أن سكان المدينة الذي يبلغ عددهم 185 ألف نسمة، لجأوا إلى شراء اليود، الذي يساعد في منع تراكم اليود المشع في الغدة الدرقية.
وورد أن سيارات الإسعاف التي كانت تحمل ضحايا الانفجار كان يقودها أشخاص يرتدون بدلات الحماية الكيميائية، في شريط فيديو نُشر على موقع تويتر.
ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا
وقال الموقع إنه على الرغم من أن الحادث يذكّرنا بشبح انهيار مفاعل "تشيرنوبيل" عام 1987، عندما لم تعترف السلطات الروسية بالكارثة حتى تم اكتشاف الإشعاع في أوروبا، يبدو أنه لم يصل أي إشعاع من الحادث الأخير إلى أوروبا.
حيث قالت هيئة حماية الإشعاع النرويجية إنها لم تكتشف شيئا غير عادي حتى الآن، وأخبرت شبكة مراقبة الإشعاع في بريطانيا، "نيو ساينتست" أنه لم يكن لديها تقارير عن تسجيل دول أخرى زيادات في مستويات الإشعاع.
من جانبه ذكر رشيد عليموف من منظمة "السلام الأخضر" في روسيا أن "عدم اكتشاف إشعاعات في النرويج وفنلندا حتى الآن يجعلنا نفترض أن مستويات قليلة للغاية قد تصل إلى أوروبا".
وتشير النماذج التي نشرها إيفان كوفالييتس في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا إلى أن مستويات ضعيفة من الإشعاع قد تصل إلى أوكرانيا.
وبالنظر إلى حجم الحادث، الذي أعلن عنه حتى الآن، ليس من المتوقع أن تصل هذه الإشعاعات إلى مصر، أو دول الشرق الأوسط، حيث إنه خلال حادث تشيرنوبل، الذي يعد الأكبر في التاريخ البشري، لم تصل أي إشعاعات إلى مصر، ولم يتجاوز تأثيره بعض دول أوروبا الشرقية القريبة من أوكرانيا.