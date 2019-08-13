رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من المعلومات حول الحادث

تحرير:أحمد سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

مفاعل نووي

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الانفجار أسفر عن مقتل نحو خمسة أشخاص، وتسبب في انبعاث إشعاعات وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة تبعد 25 ميلا عن الحادث. الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من