سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من المعلومات حول الحادث
تحرير:أحمد سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
مفاعل نووي
مفاعل نووي
امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الانفجار أسفر عن مقتل نحو خمسة أشخاص، وتسبب في انبعاث إشعاعات وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة تبعد 25 ميلا عن الحادث. الحادث تسبب في حالة من القلق بين العديد من الخبراء الغربيين، الذين طالبوا بالتأكد مما حدث، حيث لم تعلن السلطات الروسية الكثير من
اقرأ المزيد
طائرة-وزير-الدفاع-الروسي

الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.
هجرة-غير-شرعية

مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

الصين تعتزم إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عزمها إنشاء منطقة صناعية جديدة في إثيوبيا بتكلفة تصل لنحو 300 مليون دولار داخل إقليم أوروميا وسط البلاد. وصرح المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى إثيوبيا "ليو يو"، بأن بلاده تعتزم بناء منطقة صناعية في مدينة أداما على بعد 99 كم جنوب شرق أديس أبابا قبل نهاية هذا العام. وأوضح "ليو" أن 85% من التمويل اللازم لبناء المنطقة الصناعية سوف يتم تغطيته من خلال قروض ميسرة من الحكومة الصينية بينما سيأتي باقي 15% من الحكومة الإثيوبية.
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
تدريب-تحية-النسر

انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي «تحية النسر»

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب عدة أيام بنطاق المياة الإقليمية في البحر الأحمر، ويأتي استكمالا لخطط التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

مصر تحقق رقما قياسيا في إنتاج المحاصيل السكرية

صرح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإن إنتاجية محاصيل السكر بلغت هذا الموسم نحو 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة نحو 320.5 ألف طن عن العام السابق، ما يعد رقما قياسيا تحققه مصر لأول مرة، مقارنة بـ2.16 مليون طن في العام السابق، مضيفا أن المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت نحو 248.2 ألف فدان، بزيادة 5.5 ألف فدان عن العام السابق، وأن المساحة المنزرعة من محصول بنجر السكر بلغت نحو 584.58 ألف فدان بزيادة 104.8 ألف فدان عن العام السابق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org