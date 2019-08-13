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انتخابات تونس.. مرشح رئاسي يفتح النار على الإخوان

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
شن المرشح الرئاسي التونسي زعيم اليسار حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على تنظيم الإخوان وحركة النهضة، معتبرا أنهم جزء أساسي من أزمات تونس على جميع المستويات. وأضاف الهمامي في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية، أن تجربة حكم حركة النهضة زادت من وعي التونسيين بضرورة رفض وجود هذا التنظيم مرة أخرى وعدم دعمه للوصول إلى كرسي الحكم. وتابع: "النهضة وحلفاؤها من التيار الحداثي لم يتمكنوا خلال ما يقرب من 8 سنوات من التصارع والتحالف بينهما، أن يحققا أي شيء من آمال الشعب بعد ثورة الياسمين 2011".
وأوضح المرشح الرئاسي: "نعم المعركة لن تكون سهلة، لكن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وحتمية إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها صححت قواعد اللعبة، حيث جردت أطرافًا سياسية عديدة في مقدمتها النهضة من استخدام الانتخابات التشريعية كورقة ضغط، ومساومة المترشح للرئاسة على تقديم الدعم له".  ويرى الهمامي
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طائرة-بدون-طيار

التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
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ثاني أيام التشريق| حجاج بيت الله في منى لرمي الجمرات

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام التشريق الثلاثة، حيث يتوجهون من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات. وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بـ"جمرة العقبة" بعد الزوال، وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة. ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر "منى" وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر، إلى أن يغادر الحجاج منى متوجهين إلى مكة.
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نيرمين-صفر

الحجاب ممنوع.. برنامج الراقصة نرمين لرئاسة تونس (فيديو)

أثارت المغنية والراقصة التونسية نرمين صفر جدلا واسعا لأيام على الشبكات الاجتماعية بعد إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في بلادها. وكشفت "صفر" عبر مقطع فيديو لـ "RT Play "، عن بعض النقاط في برنامجها الانتخابي، وعلى رأسها: "فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم". وجاء من بين نقاط البرنامج الذي أعلنت عنه "صفر"، تحرير المرأة التونسية، وعمل مشاريع لمصلحتها، وتمثيل الشباب واستثمار طاقاتهم، وتخفيض سعر الخبز، ومنع ارتداء الحجاب، وتقديم مشروع يمنح المرأة ثلثي الميراث، والرجل الثلث.
انتخابات-تونس (1)

هيئة انتخابات تونس: 97 شخصا أودعوا ترشحاتهم للرئاسة

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن العدد النهائي للأشخاص الذين أودعوا ترشحاتهم لانتخابات الرئاسة بلغ 97 شخصا، وذلك بعد أن ثبت أن أحد المرشحين سجل في باب الاستقبال بالهيئة، إلا أنه لم يستكمل إجراءات التسجيل في المكتب المخصص لذلك. وأضاف بوعسكر، أن الهيئة سترسل تنبيهات إلى المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة «أقل من 10 آلاف تزكية»، والذين لم يقدموا الضمان المالي «10 آلاف دينار».
عبد-الفتاح-مورو (1)

عبدالفتاح مورو.. من هو مرشح «إخوان تونس» لقصر قرطاج؟

احتدم سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس التي ستجرى في 15 سبتمبر المقبل بعد تراجع حركة النهضة الإخوانية التونسية عن موقفها في عدم تقديم مرشح من داخلها للرئاسة، لتخوض هذا السباق لأول مرة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. ويواصل الراغبون لخوض هذا الماراثون تقديم أوراقهم استعدادا لخوض غمار ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة، حيث تجاوز عدد المرشحين الحالمين بالوصول إلى قصر قرطاج 29 مرشحًا.
عبد الفتاح مورو

«النهضة» ترشح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس

استقرت حركة النهضة في تونس على ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن قرار ترشيح مورو جاء خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، الذى عقد مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية. وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة بعد ثورة 2011. وعجلت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي بإجراء الانتخابات، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.
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