انتخابات تونس.. مرشح رئاسي يفتح النار على الإخوان

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

انتخابات تونس

شن المرشح الرئاسي التونسي زعيم اليسار حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على تنظيم الإخوان وحركة النهضة، معتبرا أنهم جزء أساسي من أزمات تونس على جميع المستويات. وأضاف الهمامي في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية، أن تجربة حكم حركة النهضة زادت من وعي التونسيين بضرورة رفض وجود هذا التنظيم مرة أخرى وعدم دعمه للوصول إلى كرسي الحكم. وتابع: "النهضة وحلفاؤها من التيار الحداثي لم يتمكنوا خلال ما يقرب من 8 سنوات من التصارع والتحالف بينهما، أن يحققا أي شيء من آمال الشعب بعد ثورة الياسمين 2011".

وأوضح المرشح الرئاسي: "نعم المعركة لن تكون سهلة، لكن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وحتمية إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها صححت قواعد اللعبة، حيث جردت أطرافًا سياسية عديدة في مقدمتها النهضة من استخدام الانتخابات التشريعية كورقة ضغط، ومساومة المترشح للرئاسة على تقديم الدعم له". ويرى الهمامي