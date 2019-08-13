بعد حادث روسيا| كيف يؤثر الإشعاع النووي على أجسامنا؟

يمكن أن يؤدي التعرض طويل الأجل لجرعات أقل إلى حدوث طفرات سرطانية في الحمض النووي في النخاع، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم، خاصة أولئك العاملين بموقع الحادث
من المعروف جيدًا أن الأسلحة النووية والحوادث النووية كتلك التي وقعت في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ومؤخرًا أحداث روسيا النووية والإشعاعات النووية، بإمكانها الفتك بالإنسان.
لكن، هناك الكثير من التساؤلات، حول كيفية تأثير الإشعاع على أجسامنا؟ ولماذا يتسبب الإشعاع أحيانًا في الإصابة بالسرطان، وفي أحيان أخرى يصعب علاج الأمراض الناتجة عن تلك الإشعاعات؟
الإشعاع النووي، هو الطاقة التي تطلقها جميع العناصر المشعة عندما تتحلل إلى ذرات، في الهواء الذي تتنفسه أو عن طريق التلامس، حسب موقع abc.
تلامس تلك الذرات المتطايرة جوًّا، كل شيء حرفيًّا قريبا كان أو بعيدا، بدءًا من الهواء الذي تتنفسه والماء الذي تشربه مرورًا بالأكل الذي يدخل الجسم مباشرة.
يمكن لخلايانا أن تنظف بسهولة أي ضرر ناتج عن هذا الإشعاع في كثير من الأحيان، تعرض الأستراليون في المتوسط لنحو 1.5 ميلليتر من إشعاع نووي سنويًّا، لكن
تلامس تلك الذرات المتطايرة جوًّا، كل شيء حرفيًّا قريبا كان أو بعيدا، بدءًا من الهواء الذي تتنفسه والماء الذي تشربه مرورًا بالأكل الذي يدخل الجسم مباشرة.
يمكن لخلايانا أن تنظف بسهولة أي ضرر ناتج عن هذا الإشعاع في كثير من الأحيان، تعرض الأستراليون في المتوسط لنحو 1.5 ميلليتر من إشعاع نووي سنويًّا، لكن يختلف الأمر قليلا، حال التعرض لجرعات أكبر من نحو 500 مللي سيفرت؛ جرعة الإشعاع المكافئة.
مقدار الإشعاع الذي يتعرض له جسم الإنسان، ونوعه، وعدد المرات؛ كلها عوامل مؤثرة على الخلايا والأنسجة.
من المرجح أن تغير جرعات منخفضة من الإشعاع النووي الخلايا عن طريق تعديل الحمض النووي، بينما تميل الجرعات العالية إلى قتل الخلايا نفسها.
أكدت العديد من الأبحاث السابقة حسب موقع newmatilda، أن التعرض لجرعات منخفضة من الإشعاع على المدى الطويل يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان، في حين أن الجرعة العالية ستتسبب بسرعة في إلحاق ضرر فوري بالخلايا والأنسجة؛ وهي عملية تستخدم بفعالية لقتل الخلايا السرطانية في العلاج الإشعاعي.
تصيب تلك الإشعاعات بسرطان الغدة الدرقية والأورام وسرطان الدم وأمراض العيون والاضطرابات النفسية وغيرها من الأمراض الخطيرة، حسب موقع دويتش فيله الألماني.
حال تعرض الجسم إلى كميات كبيرة من هذه الأشعة وطالته جرعة هائلة جدا منها، فقد يموت خلال الساعات الأولى أو أيام قليلة.
أحد الأمراض التي تظهر بكثرة بعد وقوع حادث نووي هو مرض سرطان الغدة الدرقية، والسبب في ذلك هو النظائر المشعة لليود 131 واليود 133؛ تعد تلك المواد هي المنتشرة بقوة في الجو، خلال الأيام الأولى بعد الحادث النووي وهي المسؤولة عن إصابة الجسم بالإشعاع.
ما هو الإشعاع النووي؟
بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه الحادث النووي، فكل إشعاع نووي ينبعث منه طاقة كافية لتقسيم الإلكترونات من الذرات والجزيئات التي تتفاعل في الجو، لذا، فإن تكسير الإلكترون، هو ما يسبب الضرر لخلايانا وأنسجتنا.
بالإضافة إلى توليد الحرارة، يمكن لانقسام الإلكترونات كسر الروابط الكيميائية.
عندما يحدث ذلك في جزيء الحمض النووي فإنه يمكن أن يسبب طفرات واضطرابات داخل الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى السرطان في الحال، نتيجة لعدم اتزان كميا الجسم.
تتضاعف هذه التأثيرات عندما تتأين جزيئات الماء (H2O) في أجسامنا، والتي يمكن أن تستمر في مهاجمة الجزيئات والخلايا المحيطة الأخرى.
نظرًا لأن أجسامنا ممتلئة بالمياه، وجميع الخلايا تقريبًا بها حمض نووي، لكن بعض الخلايا والأنسجة أكثر عرضة للتلف الناجم عن الإشعاع النووي من غيرها، ومن المثير للاهتمام أن تلك الخلايا تكون الاكثر حيوية من غيرها.
ما هي الخلايا في الجسم الأكثر تضررًا من الإشعاع؟
الخلايا والأعضاء الأكثر تأثراً بالإشعاع النووي هي الخلايا التي تتكاثر بفعالية وبشكل دوري، لأن الحمض النووي يتعرض أكثر عندما تكون الخلية في طور الانقسام.
تتمتع خلايا الدم بأعلى معدل دوران في أجسامنا، وبالتالي فإن الأنسجة التي يتم إنتاجها -الخلايا سريعة الانقسام في نخاع العظام- هي الأكثر عرضة للتلف الإشعاعي.
الأضرار التي أصابت نخاع العظم بجرعات عالية، والتدمير الكامل له بجرعات عالية جدًا، أضعفت نظام المناعة بالجسم من خلال عدم استبدال خلايا الدم البيضاء التالفة.
يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأجل لجرعات أقل إلى حدوث طفرات سرطانية في الحمض النووي في النخاع، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم، خاصة أولئك العاملين بموقع الحادث.
كما أن الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي تنقسم بسرعة، بحيث يمكنها التعامل مع الاعتداء الفيزيائي والكيميائي لهضم الغذاء.
يساهم تلف الجهاز الهضمي في ظهور أعراض متلازمة الإشعاع الحاد عند الأشخاص الذين يتعرضون لجرعات عالية.
بطبيعة الحال، تكون الأجنة النامية عرضة للإشعاع بشكل لا يصدق، في حين أن الأنسجة البطيئة التقسيم مثل الخلايا العضلية والخلايا العصبية أقل حساسية بكثير.
لا تعد الأنسجة، هي الخلايا الوحيدة التي تتكاثر بانتظام، لأن الأورام أصلا عبارة عن كرات من الخلايا التي تنفصل عن السيطرة، وهذا هو السبب في أن العلاج الإشعاعي يمكن أن يكون فعالا في تدميرها.
التعرض للإشعاع الخارجي أمر، ولكن تناول الجزيئات المشعة سواء في الأكل أو الشرب يأخذ الضرر إلى منحنى آخر، وبالطبع أكثر خطورة.
ماذا يحدث حال تنفس الجزيئات المشعة أو بلع الطعام أو الماء المشع؟
استنشاق أو ابتلاع المواد المشعة يسلم مصدر الإشعاع مباشرة إلى خلايا الجسم؛ ما يزيد من خطر الاصابة بسرطان في الأنسجة.
جدير بالذكر، أن اليود المشع (اليود 131) في الجو بسبب انفجار تشيرنوبيل عام 1986، تسبب في إصابة عدد كبير من حالات سرطان الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين شربوا الحليب الملوث. (بعد إطلاقه في السحب من المواد المشعة أعقاب الانفجار، نزل اليود -وهو ناتج ثانوي لتفاعلات الانشطار النووي- في الحقول التي تعيش بها الأبقار).
لحسن الحظ، يمكن علاج سرطان الغدة الدرقية عن طريق إزالة الغدة نفسها، ومن حسن الحظ أيضًا، أن خطر التعرض لمواد مشعة ينخفض كلما مرت الأيام على الحادث، نتيجة لانخفاض مستوى اليود المشع بسرعة، وبالتالي خلال أسابيع، من الممكن ان يزول الخطر.
ليس هذا هو الحال مع النظير المشع للسيزيوم- 137، يكون السيزيوم قابلا للذوبان في الماء، لذا عندما يدخل مجرى الدم عن طريق الطعام أو الماء الملوثين، ينتهي به الأمر بالانتشار في جميع أنحاء أجسامنا، ويركز في الأنسجة العضلية بشكل خاص.
بالتالي فإن التعرض الطويل الأجل لإشعاع بيتا وجاما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان في تلك الأنسجة.
من المهم أيضًا، لفت الانتباه إلى احتمالية حدوث ضرر وراثي هائل في الجسم الذي يتعرض للأشعة النووية، وقنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي، خير مثال على مولد ملايين الأطفال المشوهين بعد ذلك الحادث.
كما أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة المصابين بالسرطان تصل إلى 40%، حول العالم بعد الحوادث النووية التي حدثت.
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