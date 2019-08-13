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بعد حادث روسيا| كيف يؤثر الإشعاع النووي على أجسامنا؟

يمكن أن يؤدي التعرض طويل الأجل لجرعات أقل إلى حدوث طفرات سرطانية في الحمض النووي في النخاع، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم، خاصة أولئك العاملين بموقع الحادث
تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
انفجار
انفجار
من المعروف جيدًا أن الأسلحة النووية والحوادث النووية كتلك التي وقعت في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ومؤخرًا أحداث روسيا النووية والإشعاعات النووية، بإمكانها الفتك بالإنسان. لكن، هناك الكثير من التساؤلات، حول كيفية تأثير الإشعاع على أجسامنا؟ ولماذا يتسبب الإشعاع أحيانًا في الإصابة بالسرطان، وفي أحيان أخرى يصعب علاج الأمراض الناتجة عن تلك الإشعاعات؟ الإشعاع النووي، هو الطاقة التي تطلقها جميع العناصر المشعة عندما تتحلل إلى ذرات، في الهواء الذي تتنفسه أو عن طريق التلامس، حسب موقع abc.
تلامس تلك الذرات المتطايرة جوًّا، كل شيء حرفيًّا قريبا كان أو بعيدا، بدءًا من الهواء الذي تتنفسه والماء الذي تشربه مرورًا بالأكل الذي يدخل الجسم مباشرة. يمكن لخلايانا أن تنظف بسهولة أي ضرر ناتج عن هذا الإشعاع في كثير من الأحيان، تعرض الأستراليون في المتوسط لنحو 1.5 ميلليتر من إشعاع نووي سنويًّا، لكن
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6 خطوات لتحسين صحتك العقلية أثناء فترات العمل

يؤدي الاضطرار إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك العملية مع الاستمرار في تأدية نفس النشاطات كل يوم في العمل، يمكن أن يفرض عليك الكثير من الضغوطات على الصحة العقلية، حتى لو كنت تحب العمل. في كثير من الأحيان، نميل إلى إيلاء القليل من الاهتمام، لتأثير ضغوطات العمل على الصحة العقلية، والذي يمكن أن يكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على النشاط اليومي. كشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن العمل يمكن أن يكون في الواقع مفيدًا للصحة العقلية، ولكن يمكن أن تؤدي بيئة العمل السلبية إلى مشاكل جسدية وصحية.
غسيل-الخضروات

للحفاظ على صحتك..اغسل الخضراوات والفواكه جيدًا

الخضراوات والفواكه مهمة بشكل كبير للحصول على قدر كافٍ من المياه إضافة إلى العناصر الغذائية الهامة والمعادن والفيتامينات، فالبرتقال غني بفيتامين C، والرومان مصدر جيد لفيتايمن K، كما إن التوت من أفضل الفواكه التي تمدك بفيتامين C، والخضراوات أيضًا غنية بالمعادن الضرورية لزيادة الدم في الجسم مثل الحديد، ولكن عليك بتنظيفها جيدًا وغسلها بشكل ملائم قبل التناول، للتخلص من المبيدات الحشرية المتراكمة عليها أو الأتربة العالقة، وذلك حسبما ذكر الموقع الهندي "timesofindia".
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بعد الأضحية.. تخلصي من رائحة اللحمة داخل مطبخك

تنظيف المطبخ من المهام الصعبة على كل ربة منزل، خاصة أنه يحتاج الكثير من الأمور بداية من تنظيف الثلاجة والبوتاجاز والفرن أو الميكروويف، إلى تلميع السيراميك للتخلص من الدهون على الحائط، وغسل المواعين وتنظيف الحوض وأرضية السيراميك، ومع اقتراب عيد الأضحى تستعد كل ربة منزل لتجهيز منزلها لذبح الأضحية، ومن أكبر المشاكل التي تواجه ربات البيوت هي رائحة اللحمة التي تنتشر في أنحاء المنزل نتيجة ذبح الأضحية وتقطيع اللحمة وتوزيعها على الفقراء، في السطور التالية نساعدك في التعرف على حيل بسيطة تخلصك من رائحة اللحمة في منزلك.
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نجاة طفل من الورم

توقع الأطباء وفاتها.. نجاة طفلة من ورم بالمخ

الأورام السرطانية أصبحت مثل نزلات البرد، تهاجم العديد من الأشخاص دون سابق إنذار، إذ ينصح بالوقاية الجيدة لزيادة قوة الجهاز المناعي لمكافحة الخلايا السرطانية بشكل فعال، كما أن ممارسة التمرينات الرياضية خاصة المشي، حيث أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة بين المشي وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، ولكن ماذا تفعل طفلة صغيرة لا تستطيع القيام بأي شيء، حتى التلفظ بكلمات قليلة، وذلك مثلما حدث مع كاتي روز البالغة من العمر 9 سنوات، عندما تعرضت لورم في المخ، نقلًا عن "dailymail".
الحب-عند-رجل-العقرب

اعرف شريك حياتك المناسب وفقا للأبراج الفلكية

العديد من الأشخاص مهتمون بالأبراج، حتى أنهم يستعينون بها في الحب والصداقة وكثير من العلاقات، ويعتبر العقرب من أكثر الابراج إشراقا ولا يمكن التنبؤ به مثل باقي الأبراج، كما يبدو أن امرأة العقرب هي الأكثر جاذبية في عالم المواعدة عبر الإنترنت. جمع برنامج Tinder بيانات من المستخدمين لتحديد أي الأبراج التي تتلقى ضربات شديدة وتواجه صدمات عديدة، كما يلقي الضوء على سمات وشخصية الأبراج التي يمكن الارتباط معا أو تكوين علاقات مجتمعية، لذا اعرف التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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امرأة تكتشف خطأ تشخيصها بالسرطان بعد استئصال ثدييها

تلقت سارة بويل، من مقاطعة ستافوردشاير ببريطانيا، الخبر الصادم على الإطلاق في حياتها، حين أخبرها الأطباء بأحد المستشفيات، بأنها مصابة بالسرطان في ثدييها الاثنين، وهناك احتمالية كبيرة لانتشار المرض في جسدها إذا لم يتم استئصالهما والخضوع للعلاج الكيميائي، ومن ثم إجراء عملية تجميلية لزرع الثديين، لتكتشف أم الطفلين بعد ذلك أن الأطباء أخطؤوا التشخيص، وأنها لم تكن مصابة بالسرطان من الأصل. لم تتخيل أم الطفلين مدى الصدمة التي انتابتها بعد أن أخبرها الأطباء خطأً بأنها مصابة بالسرطان، لتدخل في عدة جولات من العلاج الكيميائي.
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السرطان لم يدمرها|حكاية سيدة مع ورم الغدد الليمفاوية

أن تكون في مواجهة مرض مميت، فهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة كبيرة وتخطي العقبات والنظر بتفاؤل إلى كل ما يحدث لك في الوقت الحالي، وما يمكن أن ينتظرك في المستقبل، فكانت «بيكي نوك» مثالا للمرأة القوية التي لا يقهرها المرض، وعلى الرغم من أن محنتها تركت بداخلها آثارا فإن التجربة علمتها الكثير. بعد تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية، أدهشت الأطباء خلال فترة العلاج، وعلى الرغم من أنهم صرحوا بأن العلاج الكيميائي قد يسبب لها العقم فإنها في النهاية أصبحت أمًّا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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