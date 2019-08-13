فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

الكوارث النووية في الدراما.. «تشيرنوبيل» الأشهر

كارثة تشيرنوبيل النووية هي الأشهر في التاريخ، لذا تناولتها السينما والدراما في كثير من الأعمال، لعل آخرها المسلسل الشهير الحامل لاسم الكارثة والذي عرض خلال العام الجاري
تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
Chernobyl
Chernobyl
انفجار نووي وقع خلال إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، أدى لمقتل 5 عناصر في الوكالة النووية وارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك؛ يعيد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، حين انفجر مفاعل وتسبب في وفاة 40 شخصا وإصابة 2000 آخرين، وقدرت الخسائر المادية للكارثة بنحو 3 مليارات دولار، وأعلنت مدينة بريبيات بشمال أوكرانيا منطقة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي.
وقد تناولت السينما والدراما الكوارث النووية ضمن أعمالها على مى سنوات، إلا أن "تشيرنوبيل" تظل الأكثر تناولًا وشهرةً، وإليك أبرز الأعمال التي روتها للجمهور: Chernobyl مسلسل قصير مكون من خمس حلقات، عُرض لأول مرة في 6 مايو 2019، ويقدم نقلا للأحداث التي وقعت في أوكرانيا يوم 27 أبريل 1986، ولأجله تم إعادة
اقرأ المزيد
عبد المطلب

قصص أشهر 3 أغان لعبد المطلب.. أجر إحداها 6 جنيهات

إن كان هناك أب حقيقي للغناء الشعبي المصري فلا شك أنه "طِلب"، صوت مصر، الفلاح الحافظ للقرآن، والقادم من قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة، بحثًا عن المجد، حتى وصل إلى مداه بأغانٍ وأعمال سينمائية لم يفنَ شبابها وزمانها بعدُ، رغم غياب صاحبها محمد عبد المطلب عبد العزيز الأحمر، المولود في 13 أغسطس 1910، والراحل في 21 أغسطس 1980، إذ إن إرثه الفني المتروك خلفه ثقيل ثقل موهبته التي كوَّن بها مدرسته الخاصة في الغناء، إلى أن وصل إلى عمادة الفن الشعبي المصري والعربي.
تامر حسنى

جوائز السينما العربية| «البدلة» يتصدر قائمة المرشحين

كشفت مؤسسة دير جيست، المنظمة لحفل «جوائز السينما العربية» النقاب عن القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الرابعة لهذا العام عن الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في العام الماضى، والذي من المقرر إقامته في 25 أكتوبر المقبل بأوبرا جامعة مصر، وجاءت الترشيحات كالتالي: أفضل ممثلة دور أول «أمينة خليل (البدلة)، روبى (عيار نارى)، ريهام عبد الغفور (سوق الجمعة)، منة شلبي (تراب الماس)، ياسمين رئيس (بلاش تبوسنى)»، أفضل ممثل دور أول «أكرم حسنى (البدلة)، آسر ياسين (تراب الماس)، أمير كرارة (حرب كرموز)، شريف دسوقى (ليل خارجى)، ماجد الكدوانى (تراب الماس)».
طارق-العريان

طارق العريان: «ولاد رزق» خيالي..ومنظومة الفن عشوائية

يختار المخرج طارق العريان دائما أفلامه بعناية، ويأخذ وقته لتحضيرها حتى تخرج بشكل يليق بالجمهور، وحينما قدّم الجزء الأول من "ولاد رزق" عام 2015 حقق به إيرادات تجاوزت الـ25 مليون جنيه، ونجاح جماهيري كبير، لذلك تحمس لأن يكون هناك جزء ثاني من العمل، الذي تأخر كثيرًا حتى خرج إلى النور، ولكن كما يقول "كل هذا كان في صالح المشاهد"، حيث كان يريد أن ينتهي الأبطال المشاركين فى العمل من أشغالهم الأخرى حتى يتقنوا أدوارهم في "ولاد رزق2"، ويخرج العمل بشكل أقوى من الجزء الأول، لأن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مخرج الفيلم وكل المشاركين به.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org