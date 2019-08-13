الكوارث النووية في الدراما.. «تشيرنوبيل» الأشهر

كارثة تشيرنوبيل النووية هي الأشهر في التاريخ، لذا تناولتها السينما والدراما في كثير من الأعمال، لعل آخرها المسلسل الشهير الحامل لاسم الكارثة والذي عرض خلال العام الجاري

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

Chernobyl

انفجار نووي وقع خلال إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، أدى لمقتل 5 عناصر في الوكالة النووية وارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك؛ يعيد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، حين انفجر مفاعل وتسبب في وفاة 40 شخصا وإصابة 2000 آخرين، وقدرت الخسائر المادية للكارثة بنحو 3 مليارات دولار، وأعلنت مدينة بريبيات بشمال أوكرانيا منطقة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي.

وقد تناولت السينما والدراما الكوارث النووية ضمن أعمالها على مى سنوات، إلا أن "تشيرنوبيل" تظل الأكثر تناولًا وشهرةً، وإليك أبرز الأعمال التي روتها للجمهور: Chernobyl مسلسل قصير مكون من خمس حلقات، عُرض لأول مرة في 6 مايو 2019، ويقدم نقلا للأحداث التي وقعت في أوكرانيا يوم 27 أبريل 1986، ولأجله تم إعادة