الكوارث النووية في الدراما.. «تشيرنوبيل» الأشهر

كارثة تشيرنوبيل النووية هي الأشهر في التاريخ، لذا تناولتها السينما والدراما في كثير من الأعمال، لعل آخرها المسلسل الشهير الحامل لاسم الكارثة والذي عرض خلال العام الجاري
انفجار نووي وقع خلال إطلاق صاروخ يعمل بالطاقة النووية في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي الروسية، أدى لمقتل 5 عناصر في الوكالة النووية وارتفاع مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك؛ يعيد إلى الأذهان الكارثة النووية الأشهر في التاريخ، وهي كارثة "تشيرنوبيل"، حين انفجر مفاعل وتسبب في وفاة 40 شخصا وإصابة 2000 آخرين، وقدرت الخسائر المادية للكارثة بنحو 3 مليارات دولار، وأعلنت مدينة بريبيات بشمال أوكرانيا منطقة محظورة بسبب التلوث الإشعاعي.
وقد تناولت السينما والدراما الكوارث النووية ضمن أعمالها على مى سنوات، إلا أن "تشيرنوبيل" تظل الأكثر تناولًا وشهرةً، وإليك أبرز الأعمال التي روتها للجمهور:
Chernobyl
مسلسل قصير مكون من خمس حلقات، عُرض لأول مرة في 6 مايو 2019، ويقدم نقلا للأحداث التي وقعت في أوكرانيا يوم 27 أبريل 1986، ولأجله تم إعادة
وقد تناولت السينما والدراما الكوارث النووية ضمن أعمالها على مى سنوات، إلا أن "تشيرنوبيل" تظل الأكثر تناولًا وشهرةً، وإليك أبرز الأعمال التي روتها للجمهور:
Chernobyl
مسلسل قصير مكون من خمس حلقات، عُرض لأول مرة في 6 مايو 2019، ويقدم نقلا للأحداث التي وقعت في أوكرانيا يوم 27 أبريل 1986، ولأجله تم إعادة إنشاء مدينة بشكل مماثل لتشرنوبيل في ليتوانيا، من كتابة كريج مازن، وإخراج جون رينك، وهو إنتاج مشترك بين شبكة HBO الأمريكية وشبكة "سكاي" البريطانية.
وقد يكون المسلسل أفضل عمل فني تناول الكارثة، إلا أنه ليس الوحيد.
Come And See
واحد من أعظم الأفلام الحربية في التاريخ، وهو من كلاسيكيات السينما الروسية، ويتناول قصة شاب ينضم للمقاومة الروسية، ويختبر بعينه قسوة الجنود الألمان، وهول الحرب العالمية الثانية.
The Voice of Lyudmilla
وثائقي سويدي عن السيدة ليودميلا إجناتنكو وابنها، مخصص بالكامل للحديث عن حياتها ونجاتها من كارثة تشيرنوبيل، كما يتضمن مشاهد حقيقية لمنزلها.
Chernobyl: The Final Warning
فيلم تليفزيوني يدور حول الطبيب الأمريكي روبرت جيل الذي قاد الفريق الطبي الدولي المُشارك في علاج الناجين من كارثة مفاعل تشرنوبيل، وعُرِض للمرة الأولى في عام 1991.
A Translator
أحداث الفيلم مقتبسة من أحداث حقيقية من إنتاج كوبي كندي مشترك، حول "مالين" أستاذ الأدب الروسي الذي يُطالب بالعمل كمترجم للأطفال الناجين من حادثة تشرنوبيل النووية أثناء فترة تلقيهم العلاج، ومن خلال ذلك عمله على أبعاد الكارثة.
Innocent Saturday
تدور أحداث الفيلم بالتزامن مع وقوع انفجار مفاعل تشرنوبيل النووي؛ حيث يُجاهد مجموعة من الأصدقاء من أجل البقاء على قيد الحياة، ويبذلون كل ما بوسعهم للتمكن من مغادرة المدينة والهرب من تلك الأهوال.
Land of Oblivion
تجري أحداث الفيلم حول "آنيا" فتاة تعاني من صدمة نفسية بعدما تسبب انفجار المفاعل في فقدانها لمن تُحب بذات اليوم الذي كان مُحدداً لزفافهما، بينما يخوض الطفل "فاليري" العديد من الاختبارات القاسية بعدما شوهت طفولته وتحولت حياته إلى سلسلة من المآسي في أعقاب الكارثة، والفيلم من إنتاج عام 2011، من إخراج مايكل بوغانيم وبطولة أولجا كوريلنكو.
Chernobyl Diaries
تدور أحداث الفيلم حول ستة من السائحين الشباب الذين يتوجهون إلى أوكرانيا بحثاً عن المغامرة، ومن ثم يعقدون صفقة مع أحد المرشدين السياحيين تقضي باصطحابه لهم إلى داخل مدينة بريبيات التي بقيت مهجورة لمدة ربع قرن بسبب التسرب والتلوث الإشعاعي الناتج عن كارثة تشرنوبيل، لكن عند وصولهم يكتشفون أنهم ليسوا وحدهم بتلك المدينة المُدمرة.
Motylki
تستند أحداث الفيلم الأوكراني إلى وقائع حقيقية، وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يلتقيان في خضم حالة الفوضى التي سادت مدينة "بريبيات" عقب التسريب الإشعاعي، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية بينما يحاولان النجاة بشتى الطرق وتجاوز الحدود إلى المناطق الآمنة، وهو من إنتاج 2014 ومن إخراج فيتالي فوروبيوف.