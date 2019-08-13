احتجز داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

صورة أرشيفية

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.

وجاء تحرك ضباط الحماية المدنية بالقاهرة بعدما وردت استغاثة لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة من إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية» تطالبهم بفتح باب شقتها الذي قامت بغلقه سهوا، واستخراج طفلها من داخلها، بعدما أُغلق باب شقتها بصورة عفوية حال حديثها مع أحد جيرانها، وعدم حملها مفاتيح

وجاء تحرك ضباط الحماية المدنية بالقاهرة بعدما وردت استغاثة لغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة من إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية» تطالبهم بفتح باب شقتها الذي قامت بغلقه سهوا، واستخراج طفلها من داخلها، بعدما أُغلق باب شقتها بصورة عفوية حال حديثها مع أحد جيرانها، وعدم حملها مفاتيح الباب، ووجود نجلها البالغ من العمر عامين، بمفرده داخل الشقة.



وفور إنقاذ الطفل، وجهت والدة الطفل الشكر لوزارة الداخلية على سرعة انتقال أجهزتها ومساعدتها فى فتح باب شقتها وإنقاذ طفلها، وتعاملهم الإيجابي مع كل البلاغات، لا سيما الحالات الإنسانية التي قد تتطلب مساعدة من أجهزة الأمن.



