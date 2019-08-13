واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

دونالد ترامب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.

صحيفة نيويورك تايمز نوهت بأن هذا التحول في إدارة السياسات التجارية بين الدولتين، بعد أن كانت كلتاهما تعمد إلى بناء جدران دفاعية بعيدا عن السياسات الهجومية المباشرة، يحد من تأثير أمريكا فى سوق التجارة العالمية. من جانبه قال آدم سيجال، الخبير الأمني والتكنولوجي بمجلس العلاقات الخارجية، إن كلا من الصين