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واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
صحيفة نيويورك تايمز نوهت بأن هذا التحول في إدارة السياسات التجارية بين الدولتين، بعد أن كانت كلتاهما تعمد إلى بناء جدران دفاعية بعيدا عن السياسات الهجومية المباشرة، يحد من تأثير أمريكا فى سوق التجارة العالمية. من جانبه قال آدم سيجال، الخبير الأمني والتكنولوجي بمجلس العلاقات الخارجية، إن كلا من الصين
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ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
إيفانكا-ترامب

«ازدواجيتك فظة».. انتقادات لإيفانكا بعد تهنئة العيد

لا تزال أصداء تهنئة ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب للمسلمين بعيد الأضحى تطغى على الساحة العربية والدولية، خاصة أن سياسة والدها تجاه المسلمين متشددة، وتبتعد عن كل المعايير الإنسانية. بالأمس القريب، هنأت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الشحصي المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلة: "عيد مبارك للمسلمين حول العالم الذين يحتفلون بعيد الأضحى! أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح". وسرعان ما لاقت تغريدة إيفانكا هجومًا حادًا وسخرية، لا سيما في ظل التناقض بين مواقف الرئيس وابنته.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الأمريكيين-الأفارقة

مخاوف الشباب تهدد حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 2020

دانا فتوح، الشابة الأمريكية البالغة من العمر 18 عاما، تحب كل شيء تقريبا عن الحزب الديمقراطي، إنها تحب حديث المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عن خفض المصاريف الجامعية، لأنها تعمل بوظيفتين لتحمل تكاليف الدراسة. كما أنها تقدر مدى قوة المرشحين في مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، لأنها سئمت من التعليقات على ارتدائها الحجاب في معظم حياتها. لكن فتوح ترفض أن تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وعلى الرغم من أن معظم توجهاتها السياسية تتماشى مع الجناح الليبرالي للحزب، فإنها لن تلتزم بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2020.
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ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
ترامب-وشي

التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
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دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
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