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جوائز السينما العربية| «البدلة» يتصدر قائمة المرشحين

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
تامر حسنى
تامر حسنى
كشفت مؤسسة دير جيست، المنظمة لحفل «جوائز السينما العربية» النقاب عن القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الرابعة لهذا العام عن الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في العام الماضى، والذي من المقرر إقامته في 25 أكتوبر المقبل بأوبرا جامعة مصر، وجاءت الترشيحات كالتالي: أفضل ممثلة دور أول «أمينة خليل (البدلة)، روبى (عيار نارى)، ريهام عبد الغفور (سوق الجمعة)، منة شلبي (تراب الماس)، ياسمين رئيس (بلاش تبوسنى)»، أفضل ممثل دور أول «أكرم حسنى (البدلة)، آسر ياسين (تراب الماس)، أمير كرارة (حرب كرموز)، شريف دسوقى (ليل خارجى)، ماجد الكدوانى (تراب الماس)».
أفضل ممثل دور كوميدي «أحمد فهمى (الكويسين)، تامر حسنى (البدلة)، شيكو (قلب أمه)، رامز جلال (رغدة متوحشة)، ماجد الكدوانى (طلق صناعي)»، أفضل ممثلة دور كوميدي «إيمان السيد (جدو نحنوح)، دلال عبد العزيز (البدلة)، دلال عبد العزيز (قلب أمه)، شيرين رضا (الكويسين)، شيماء سيف (بيكيا)». أفضل
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طارق-العريان

طارق العريان: «ولاد رزق» خيالي..ومنظومة الفن عشوائية

يختار المخرج طارق العريان دائما أفلامه بعناية، ويأخذ وقته لتحضيرها حتى تخرج بشكل يليق بالجمهور، وحينما قدّم الجزء الأول من "ولاد رزق" عام 2015 حقق به إيرادات تجاوزت الـ25 مليون جنيه، ونجاح جماهيري كبير، لذلك تحمس لأن يكون هناك جزء ثاني من العمل، الذي تأخر كثيرًا حتى خرج إلى النور، ولكن كما يقول "كل هذا كان في صالح المشاهد"، حيث كان يريد أن ينتهي الأبطال المشاركين فى العمل من أشغالهم الأخرى حتى يتقنوا أدوارهم في "ولاد رزق2"، ويخرج العمل بشكل أقوى من الجزء الأول، لأن هذه مسئولية كبيرة على عاتق مخرج الفيلم وكل المشاركين به.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
احمد-عز-وكريم-عبد العزيز

«ولاد رزق2» يتفوق على «الفيل الأزرق2».. وهذا ما حققه

حقق الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، أمس الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 28 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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20 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 5 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث اقترب من الوصول إلى 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي" وموسيقى هشام نزيه ومدير تصوير أحمد المرسي ومصممة ملابس ناهد نصر الله، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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