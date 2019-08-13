جوائز السينما العربية| «البدلة» يتصدر قائمة المرشحين

تحرير:التحرير ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

تامر حسنى

كشفت مؤسسة دير جيست، المنظمة لحفل «جوائز السينما العربية» النقاب عن القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الرابعة لهذا العام عن الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في العام الماضى، والذي من المقرر إقامته في 25 أكتوبر المقبل بأوبرا جامعة مصر، وجاءت الترشيحات كالتالي: أفضل ممثلة دور أول «أمينة خليل (البدلة)، روبى (عيار نارى)، ريهام عبد الغفور (سوق الجمعة)، منة شلبي (تراب الماس)، ياسمين رئيس (بلاش تبوسنى)»، أفضل ممثل دور أول «أكرم حسنى (البدلة)، آسر ياسين (تراب الماس)، أمير كرارة (حرب كرموز)، شريف دسوقى (ليل خارجى)، ماجد الكدوانى (تراب الماس)».

أفضل ممثل دور كوميدي «أحمد فهمى (الكويسين)، تامر حسنى (البدلة)، شيكو (قلب أمه)، رامز جلال (رغدة متوحشة)، ماجد الكدوانى (طلق صناعي)»، أفضل ممثلة دور كوميدي «إيمان السيد (جدو نحنوح)، دلال عبد العزيز (البدلة)، دلال عبد العزيز (قلب أمه)، شيرين رضا (الكويسين)، شيماء سيف (بيكيا)». أفضل