إنقاذ 400 مهاجر من الغرق قبالة سواحل ليبيا

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

هجرة غير شرعية

أعلن منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة "إس أو إس مديترانيه"، نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال 72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان. وصرح رومانيوك: "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار، وفقا لـ"فرانس برس". وعثرت السفينة "أوشن فايكينغ" على زورق مطاطي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار وقد تكدس على متنه 81 شابا سارعوا إلى التصفيق فرحا عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.

وتابع: "غالبية المهاجرين الموجودين حاليا على متن السفينة هم من السودان، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما وقد غادروا الشواطئ الليبية مساء السبت". كما صرح بأن زورقا آخر تم إنقاذ من على متنه، قبل ذلك، ينقل مهاجرين من السنغال وساحل العاج كانوا يعملون في ليبيا ويريدون الفرار منها. وارتفع عدد الضحايا من المهاجرين