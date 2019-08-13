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إنقاذ 400 مهاجر من الغرق قبالة سواحل ليبيا

تحرير:وكالات ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
أعلن منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة "إس أو إس مديترانيه"، نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال 72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان. وصرح رومانيوك: "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار، وفقا لـ"فرانس برس". وعثرت السفينة "أوشن فايكينغ" على زورق مطاطي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار وقد تكدس على متنه 81 شابا سارعوا إلى التصفيق فرحا عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.
وتابع: "غالبية المهاجرين الموجودين حاليا على متن السفينة هم من السودان، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما وقد غادروا الشواطئ الليبية مساء السبت". كما صرح بأن زورقا آخر تم إنقاذ من على متنه، قبل ذلك، ينقل مهاجرين من السنغال وساحل العاج كانوا يعملون في ليبيا ويريدون الفرار منها. وارتفع عدد الضحايا من المهاجرين
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انتخابات تونس

انتخابات تونس.. مرشح رئاسي يفتح النار على الإخوان

شن المرشح الرئاسي التونسي زعيم اليسار حمة الهمامي، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على تنظيم الإخوان وحركة النهضة، معتبرا أنهم جزء أساسي من أزمات تونس على جميع المستويات. وأضاف الهمامي في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية، أن تجربة حكم حركة النهضة زادت من وعي التونسيين بضرورة رفض وجود هذا التنظيم مرة أخرى وعدم دعمه للوصول إلى كرسي الحكم. وتابع: "النهضة وحلفاؤها من التيار الحداثي لم يتمكنوا خلال ما يقرب من 8 سنوات من التصارع والتحالف بينهما، أن يحققا أي شيء من آمال الشعب بعد ثورة الياسمين 2011".
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التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
الهيئة العليا للانتخابات فى تونس

تونس.. رفض 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 98

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، رفض 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 98 كانوا قد تقدموا لانتخابات الرئاسة. وأفادت أسماء بن مسعود المكلفة بالإعلام في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه من المقرر إجراء هذه الانتخابات منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقا لـ"فرانس 24". وأضافت بن مسعود أن عدد المتقدمين بترشحهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 98 شخصا، حيث أغلق باب إيداع ملفات الترشح من بعد ظهر الجمعة. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
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سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
هجرة-غير-شرعية

مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
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خرق هدنة العيد في ليبيا وسط تبادل للاتهامات

اتهم الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الأحد، القوات الموالية للوفاق، بخرق الهدنة التى اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، بعد حدوث مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، ودخل الجانبان في تبادل الاتهمات حول مصادر إطلاق النيران في طريق المطار.. يأتى هذا بعدما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى المبارك، وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".
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