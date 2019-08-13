بعد حادث روسيا.. أسوأ 5 كوارث نووية في التاريخ

تعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، لكنها تنطوي على مخاطر عديدة، ويكمن مصدر القلق الأكبر من استخدام هذا النوع من الطاقة في احتمال التسمم والتلوث الإشعاعي

تحرير:أحمد سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.

وأثار هذا الحادث حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، خوفا من انتشار الإشعاعات النووية، وأعاد إلى الأذهان واقعة انفجار مفاعل "تشيرنوبل" عام 1986. وتعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، لكنها تنطوي على مخاطر عديدة، ويكمن مصدر القلق الأكبر من استخدام هذا النوع من الطاقة في احتمال التسمم والتلوث

وأثار هذا الحادث حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، خوفا من انتشار الإشعاعات النووية، وأعاد إلى الأذهان واقعة انفجار مفاعل "تشيرنوبل" عام 1986.

وتعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، لكنها تنطوي على مخاطر عديدة، ويكمن مصدر القلق الأكبر من استخدام هذا النوع من الطاقة في احتمال التسمم والتلوث الإشعاعي.

حيث تنتج التكنولوجيا النووية نفايات مشعة تتلامس مع البشر والبيئة أثناء حوادث المفاعلات أو التسريب خلال تخزين النفايات، و كانت كارثة تشيرنوبيل، وفوكوشيما، وكيشتيم من بين أسوأ الكوارث النووية في كل العصور.

وفي حالة وقوع كارثة نووية، قد يعاني البشر من زيادة معدلات الإصابة بالسرطان وقد تعاني الأجيال القادمة من عيوب وراثية، كما يمكن للإشعاع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في نمو النبات ووفاة الحيوانات.

إلا أن عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن الكوارث النووية يصعب تتبعها، وغالبًا ما تكون محل جدل، وفي هذا التقرير سنشير إلى أبرز الكوارث النووية ليس حسب عدد القتلى ولكن حسب تصنيفها على مقياس الأحداث النووية والإشعاعية الدولي المعروف باسم "آي إن إي إس".

ومقياس "آي إن إي إس" هو عبارة عن سلسلة من المقاييس التي تم إنشاؤها في عام 1990، كوسيلة لقياس الدمار الناجم عن الكوارث والانهيارات النووية.

كارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا

لا شك أن كارثة "تشيرنوبيل" تستحق مكانها في قمة قائمة أسوأ الكوارث النووية في العالم على الإطلاق، ففي 26 أبريل 1986، تعرضت محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية في أوكرانيا، التابعة للاتحاد السوفيتي، آنذاك، لحادث هائل.

فأثناء الاختبار، وقع انفجار استمر لمدة 9 أيام من الحرائق والانبعاثات الإشعاعية، وأسفر عن 31 حالة وفاة فورية، ونحو 4 آلاف حالة وفاة مبكرة من آثار تسرب الإشعاع.

واليوم، يعيش نحو 5 ملايين شخص في مناطق ملوثة بالإشعاعات، وما زالوا يفتقرون إلى المعلومات التي يحتاجونها ليعيشوا حياة صحية.

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في الوقت نفسه، لا تزال منطقة يبلغ نصف قطرها 29.9 كيلومترا مغلقة أمام البشر، والمعروفة باسم منطقة "تشيرنوبيل" المحظورة، وتشمل هذه المنطقة البحيرات والغابات والمباني المهجورة، بما في ذلك المعارض ومراكز التسوق.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالتشوهات الخلقية والتلوث الغذائي بين من تعرضوا للإشعاعات مستمرة حتى يومنا هذا.

محطة "ميهاما" للطاقة النووية "فوكوشيما" في اليابان

دمر تسونامي وزلزال وقع عام 2011 مناطق واسعة في شمال شرق اليابان؛ مما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وآلاف الجرحى والمفقودين.

وكان الزلزال هو الأسوأ في تاريخ اليابان، وضمن أسوأ "تسونامي" يضرب العالم في التاريخ المسجل، لجعل هذا الوضع الرهيب أسوأ، أدى الزلزال إلى انهيار محطات الطاقة النووية في محافظة "فوكوشيما".

أدى الانهيار إلى مقتل شخصين، وتسبب التعامل مع الكارثة، التي اعتبرها الكثيرون من المواطنين على أنها بطيئة وغير كافية، في ضجة هائلة في كل من اليابان والعالم الخارجي.

ومثل تشيرنوبيل، أدت كارثة "فوكوشيما" إلى تدهور ثقة العالم في الطاقة النووية، حيث تعهدت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، مثل ألمانيا وإيطاليا، إما بإغلاق محطات الطاقة النووية أو التوقف عن بناء أي محطات جديدة.

ومع ذلك، في بعض البلدان مثل الهند وروسيا، لا تزال القوة النووية تسود بقوة.

كارثة "كيشتيم" في روسيا

مؤسسة "ماياك" الواقعة بالقرب من مقاطعة إيكاترينبورج شرق روسيا، التي تعد الموقع الرئيس لإنتاج البلوتونيوم في روسيا، كانت أيضا مسرحا لأحد أسوأ الكوارث النووية في كل العصور.

ففي 29 سبتمبر 1957، انفجرت حاوية لتخزين النفايات النووية؛ مما أدى إلى تعريض 22 قرية لمستويات إشعاعية خطيرة.

وعلى الرغم من إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص على الفور، إلا أن إخلاء بقية السكان من جميع المواقع استغرق عامين كاملين، ومما زاد الطين بلة، أن الاتحاد السوفيتي أبقى الانفجار سرا عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة عقود.

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وخلفت هذه الكارثة 200 قتيل مؤكد، وتلوثت الأنهار والتربة القريبة من سطح الأرض بمستويات عالية من الإشعاعات.

حريق "ويندسكايل" في بريطانيا

وقعت أسوأ كارثة نووية في تاريخ المملكة المتحدة في 10 أكتوبر 1957، عندما اشتعلت النيران في مفاعل "ويندسكايل"، المعروف باسم "الوحدة 1".

واستمر المفاعل في الاحتراق لمدة ثلاثة أيام كاملة؛ مما أدى إلى إطلاق إشعاعات على مناطق واسعة في القارة الأوروبية، واحتوت الإشعاعات على نظير "الإيديوين 131"، المعروف بأنه يسبب سرطان الغدة الدرقية.

وأجريت عدد من الدراسات على العلاقة بين حريق "ويندسكايل"، ومعدلات الإصابة بالسرطان.

حادث جزيرة "ثري مايل" في أمريكا

كان حادث جزيرة "ثري مايل" أهم كارثة نووية في التاريخ الأمريكي، والتي وقعت في 28 مارس 1979، عندما تسربت كميات كبيرة من سائل تبريد المفاعل النووي من المفاعل رقم 2 في محطة التوليد النووي بالقرب من مدينة "هاريسبورج" بولاية بنسلفانيا.

وازداد الأمر سوءا لم يتم معرفة وجود تسرب بهذه الدرجة من الخطورة على الفور، وتم تأجيل البحث في الحلول لجلسات مطولة، وتأخير السيطرة على الضرر.

في وقت وقوع الكارثة، تم الإعلان عن الإخلاء الطوعي لأي شخص داخل دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات من المفاعل المتضرر.

وتسبب الحادث في تضرر المفاعل رقم 2 بشدة ولم يتم استخدامه مرة أخرى، ولا يزال المفاعل رقم 1 قيد التشغيل ولكن من المقرر أن يتوقف عن العمل في 2019.

وأدى الحادث إلى انتشار الذعر في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، وكان له تأثير كبير على التصور العام عن الطاقة النووية.

حادث مفاعل "تشالك ريفر" في كندا

في عام 1952، عانى مفاعل نووي في مختبرات "تشالك ريفر" الواقعة في مقاطعة أونتاريو الكندية من تسرب سائل تبريد، وتلف قلب المفاعل؛ مما أدى في النهاية إلى انهيار جزئي للمفاعل.

وكان هذا أول حادث نووي في تاريخ الطاقة النووية، ولم تحدث وفيات نتيجة الانهيار، ومع ذلك، كانت عملية التنظيف المطلوبة شاقة وشارك فيها مئات المتطوعين والعسكريين.