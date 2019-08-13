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بعد حادث روسيا.. أسوأ 5 كوارث نووية في التاريخ

تعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، لكنها تنطوي على مخاطر عديدة، ويكمن مصدر القلق الأكبر من استخدام هذا النوع من الطاقة في احتمال التسمم والتلوث الإشعاعي
تحرير:أحمد سليمان ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
حادث نووي
حادث نووي
أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
وأثار هذا الحادث حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، خوفا من انتشار الإشعاعات النووية، وأعاد إلى الأذهان واقعة انفجار مفاعل "تشيرنوبل" عام 1986. وتعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، لكنها تنطوي على مخاطر عديدة، ويكمن مصدر القلق الأكبر من استخدام هذا النوع من الطاقة في احتمال التسمم والتلوث
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الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

بعد الانفجار النووي.. الخطر يحاصر الروس وبدء إخلاء المنطقة

خطر حقيقي تواجهه السلطات الروسية ومواطنيها، في أعقاب الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصورايخ شمالي البلاد، إذ بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة بعدما أكدت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع الناجمة عن الانفجار ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، لتوصي السلطات في المدينة اليوم الثلاثاء، سكان قرية نيولوكسا في المدينة المنكوبة، بسرعة مغادرتها بداية من غد الأربعاء، بعد تلقي "إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسطات العسكرية"، إذ أعلن مسؤولون أن الانفجار وقع أثناء اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
طائرة-وزير-الدفاع-الروسي

الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.
هجرة-غير-شرعية

مطالب أممية بإنزال مهاجرين في دول أوروبية

طالبت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بالسماح بإنزال 507 مهاجرين عالقين في البحر المتوسط منذ إنقاذهم من الغرق أخيرا. وقالت المفوضية، في بيان لها: "ندعو اليوم الحكومات الأوروبية إلى السماح بإنزال 507 أشخاص تم إنقاذهم أخيرا بمنتصف البحر المتوسط ولا يزالون عالقين في البحر". وأضاف البيان أن الكثير من هؤلاء يشاع أنهم ناجون من انتهاكات مروعة في ليبيا وينتمون لبلدان مصدرة للاجئين، ومن ثم فهم يحتاجون لمساعدة إنسانية، وأعرب بعضهم عن نيته السعي للحصول على حماية دولية.
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المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

ارتفاع مستويات الإشعاع 16 مرة بعد انفجار روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مستويات الإشعاع في مدينة "سيفيرودفينسك" الروسية بما يصل إلى 16 مرة، والتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية. وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر: إن "الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع الخميس الماضي"، إلا أن سلطات المدينة في "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا أفادت بأن ارتفاعًا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة، وهو ما يمثل مخاطر جسيمة، خاصة بعد وصولها إلى أرقام قياسية.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
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