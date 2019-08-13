تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الزمالك

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.

ووفقا لمصدر في نادي الزمالك فإن المدير الفني القادم للزمالك سيكون صربيا بعد أن حظى أحدهم بالغالبية من أصوات قدامى الزمالك وتضم قائمة المدربين 3 من صربيا وهم فالدان ميلوفيتش مدرب النجم الأحمر الصربي وألكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي السابق وميتشو مدرب أوغندا السابق وفريق أورندو الجنوب إفريقي الحالي. وكشف