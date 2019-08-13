رياضة

تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.
ووفقا لمصدر في نادي الزمالك فإن المدير الفني القادم للزمالك سيكون صربيا بعد أن حظى أحدهم بالغالبية من أصوات قدامى الزمالك وتضم قائمة المدربين 3 من صربيا وهم فالدان ميلوفيتش مدرب النجم الأحمر الصربي وألكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي السابق وميتشو مدرب أوغندا السابق وفريق أورندو الجنوب إفريقي الحالي. وكشف
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نجم الأهلي في صفقة تبادلية مع لاعبي سلة ويد

اقترب ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد أن توصل الفريق السكندري إلى اتفاق مع الأهلي. ناصر ماهر سيعوض قطع عمرو بركات إعارته لسموحة دون أن تكتمل ثم قام الأهلي ببيعه لنادي الجونة، أيضًا تتضمن الصفقة حتى الآن حصول النادي الأهلي على لاعبي ألعاب جماعية غير كرة القدم، في واقعة ربما تكون الأولى من نوعها، حيث سيحصل المارد الأحمر على لاعبين من النادي السكندري، أحدهما يلعب كرة اليد والآخر يلعب كرة السلة.
احمد-حمودى

الأهلي يفسخ تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم فسخ التعاقد بين القلعة الحمراء وأحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، وقال أمير في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن كلا الطرفين توصل لاتفاق تمت من خلاله تسوية جميع الإجراءات المالية والإدارية، وبموجبه أصبح أحمد حمودي لاعبا حرا وانتهت علاقته بالأهلي، وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر الصعب حاليا داخل صفوف المارد الأحمر.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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جوسفالدو-فيريرا (5)

جلسة بين رئيس الزمالك والقدامى لاختيار المدرب الجديد

قرر رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الأربعاء بمقر النادي، لكشف تفاصيل عدد من الملفات التي تخص فريق الكرة بالنادي وعلى رأسها المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي يتولى مهام الفريق في الموسم الجديد. وأعلن رئيس الزمالك يوم السبت الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيعقد اجتماعًا مع نجوم الكرة القدامى بالنادي صباح غد الثلاثاء لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات مع المدربين المرشحين لتدريب الفريق لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
طارق-يحيى‎

رئيس الزمالك يعلن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للأبيض

كشف رئيس الزمالك تفاصيل موافقة طارق يحيى المدير الفني المؤقت على قيادة الفريق لمدة أسبوع، بعد أن أعلن رئيس النادي توليه المهمة الفنية لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
طارق-يحيى

طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك

كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، للمقربين منه عن توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة مؤقتة، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد. ووفقاً للمقربين من طارق يحيى فإنه تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك أبلغه فيه أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين.
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