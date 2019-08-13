أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

تحرير:صابر العربي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

محمد شاكر وزير الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.

وأوضحت هيئة المحطات النووية، أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبني احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متر على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتي 0،3 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتي 14 متر، فضلا عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي