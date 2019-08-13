رئيس نادي سموحة يفتح النار على هاني أبو ريدة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

الزمالك وسموحة

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة كأس مصر موسم 2018 وأن الجبلاية أهدت اللقب لنادي الزمالك بخطأ فادح. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات لا تنسي يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك". وواصل: "بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور اتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبا سيترك العمل العام".

وتابع: "الطبيب في فرنسا قال له اترك الكرة وتوجه إلى مكان أخضر، وهو ليس له علاقة بذلك والمسئول هو عصام عبدالفتاح". وأضاف: "طبعا هذا خلاف الحقيقة وأتوا بمحمد فاروق في آخر مباراة له في حياته التحكيمية ووعدوه بالعمل في الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالكً وحصل اللي حصل". وأوضح: "أثناء المباراة