رياضة

رئيس نادي سموحة يفتح النار على هاني أبو ريدة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة كأس مصر موسم 2018 وأن الجبلاية أهدت اللقب لنادي الزمالك بخطأ فادح. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات لا تنسي يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك". وواصل: "بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور اتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبا سيترك العمل العام".
وتابع: "الطبيب في فرنسا قال له اترك الكرة وتوجه إلى مكان أخضر، وهو ليس له علاقة بذلك والمسئول هو عصام عبدالفتاح". وأضاف: "طبعا هذا خلاف الحقيقة وأتوا بمحمد فاروق في آخر مباراة له في حياته التحكيمية ووعدوه بالعمل في الشركة الراعية بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالكً وحصل اللي حصل". وأوضح: "أثناء المباراة
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السد-القطري‎

السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
الفيفا‎

الفيفا يعاقب السيتي بسبب ضم لاعبين تحت السن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرنك سويسري أي ما يساوى 380 ألف دولار، وذلك بعد مخالفة السيتيزنز لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما. وكشف الموقع الرسمى لـ"فيفا" عبر موقعه الرسمى: "مانشستر سيتى ارتكب مخالفة وفقا للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم". وأكمل الاتحاد الدولي فى البيان: "وضعنا في الاعتبار تحمُل السيتي مسؤوليته وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا".
الزمالك والمقاولون‎ (5)

رئيس الزمالك يفاجئ القدامى ويختار المدرب الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك من الذين حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر اليوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، عن استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسباني وآخر سويسريا وواحدا ألمانيا ويعد الصربي ميتشو هو أقل هذه الأسماء وفقا للمصدر.
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الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
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بعد 5 أعوام.. باسم مرسي يعود إلى الإنتاج الحربي

بعد 5 أعوام من الرحيل عاد باسم مرسي، لاعب فريق الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض. وتلقى باسم مرسي خلال الفترة الماضية، عدة عروض من أندية الدوري إلا أنه فضل العودة إلى صفوف فريق الإنتاج، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2013، حيث شارك في 18 لقاء مع الفريق العسكري سجل خلالها 10 أهداف، وخطف الأنظار وقتها، قبل أن ينضم إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2014.
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
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