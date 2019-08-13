رئيس الزمالك يفاجئ القدامى ويختار المدرب الجديد

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك من الذين حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر اليوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، عن استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسباني وآخر سويسريا وواحدا ألمانيا ويعد الصربي ميتشو هو أقل هذه الأسماء وفقا للمصدر.

وشدد المصدر على أن حالة من الدهشة سيطرت على الحضور بعد أن فوجئوا باختيار رئيس الزمالك خاصة أنه ليس الأفضل وهناك مدربون ضمن القائمة يمتلكون سيرة ذاتية أقوى منه، موضحا أن الراتب والعمل داخل القارة الإفريقية لفترة طويلة هما من أهم أسباب استقرار رئيس النادي على التعاقد مع هذا المدرب الذي وصفه بأنه على علم