لقاء مثير مع هيكل.. ماذا قال حسين سالم عن علاقته بمبارك؟

حسين سالم تقدم إلى هيكل ليعرفه بنفسه على متن الطائرة ثم دعاه على الغداء بعد ذلك لاستكمال حوار حول قضية تجارة السلاح وإذا بسالم يفتح زجاجة نبيذ سعرها 10 آلاف دولار

تحرير:خالد وربي ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

كانت حياة حسين سالم حافلة بالمفاجآت والأسرار وحاول الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فك ألغازها في حوارات عابرة معه، ففي كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان"، تطرق لنصيحة تلقاها من الرجل الغامض، أشبه بالتحذير، إذ قال له: "أنا لا أحب تجارة السلاح ولم أدخل فيها.. تجارة السلاح خطرة على من يقترب منها وعلى من يتاجر فيها أو حتى من يكتب عنها.. أرجوك لا تكتب أبدا عن موضوع السلاح، لأنه مجال خطر ومن يعملون فيه قلبهم ميت لا يتورعون عن شيء"، وفي الفصل الذي خصصه هيكل عن لقائه بحسين سالم وتحديدا بالصفحة 210، تحدث عن علاقة رجل الأعمال بالرئيس السابق مبارك.

عمدة عاصمة مصر الثانية يقول هيكل "لعل أسباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما لاح شبح السيد حسين سالم قريبا من مبارك وفي الواقع فإن اسم حسين سالم تقاطع مع اسم الرئيس مبارك، وإن لم يكن التماس ظاهرا في البداية، والواقع أن العلاقة بين الاثنين تبدت منذ وصول مبارك إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس السادات،

عمدة عاصمة مصر الثانية

يقول هيكل "لعل أسباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما لاح شبح السيد حسين سالم قريبا من مبارك وفي الواقع فإن اسم حسين سالم تقاطع مع اسم الرئيس مبارك، وإن لم يكن التماس ظاهرا في البداية، والواقع أن العلاقة بين الاثنين تبدت منذ وصول مبارك إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس السادات، وبالذات في معرض قضية نظرت بالفعل أمام محاكم فلوريدا وهي تخص شركة ايستكو لنقل المعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لمصر بمقتضى المساعدات الملحقة باتفاقية السلام مع إسرائيل، فقد كان اسم «مبارك» بصفته الرسمية مسجلا فى مستندات القضية كواحد من مؤسسى الشركة".

وراح الصحفى الأمريكى الذائع الصيت فى ذلك الوقت «چاك أندرسون» يكتب عن القضية ويشير إلى «مبارك» بالاسم فى عموده اليومى الذى تنشره مئات الصحف الأمريكية، لكن الضجة التى ثارت من حول القضية هدأت حدتها ونامت وقائعها، إلا من حكم صدر غيابيا يمنع «حسين سالم» من دخول أمريكا لكن شبح «حسين سالم» بقرب «مبارك» بدأ يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول منتجع «شرم الشيخ» إلى شبه عاصمة سياسية ثانية لمصر، وكان «حسين سالم» بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية، بحسب هيكل.

لقاء داخل الطائرة

وبمحض مصادفات ذات يوم سنة 1988 يقول هيكل: "وجدت السيد «حسين سالم» أمامى، فقد صعدت إلى طائرة سويسرية من مطار القاهرة قاصدا «جنيف»، وبعد أن أقلعت الطائرة واستوت فى الجو، وإذا رجل طويل القامة أسمر الملامح يقف بجوار مقعدى، ويقدم نفسه لى على أنه: «حسين سالم» وسألته تلقائيا عما إذا كان هو «ال»: حرف The، الذى يستعمل فى وصف شخصية بالذات تحمل اسما بالذات شاعت حوله مواصفات تخصه، وصفات تشير إليه تحديدا".

ورد حسين سالم بحيرة ظاهرة: "لا أعرف من هو «The» الذى تقصده، ولكنى أظنه أنا"، وراح يشرح: "أصل الحكاية أن الرئيس «مبارك» -ولعلمك فأنا أحبه كثيرا، وهو صديق من زمن طويل- كان يزور الإمارات العربية المتحدة لاجتماع مع رئيسها الشيخ «زايد»"، وقاطع نفسه ليقول: "لا بد أنهم قالوا لك إننى أعرف الإمارات جيدا، وعملت هناك لسنوات طويلة ممثلا لشركة النصر للتجارة".

شهادته عن «مبارك وبدل بريوني»

ثم عاد سالم إلى سياق حديثه: "كان الرئيس «مبارك» على موعد مع الشيخ «زايد»، ووصل الشيخ «زايد» إلى قاعة الاجتماع بعد الرئيس بدقيقتين، واعتذر للرئيس عن التأخير "بأنه كان مع جماعة «بريونى» (محل أزياء الرجال الإيطالى الشهير)، يجرون قياسا جديدا له؛ لأن قياسه الموجود عندهم لم يعد ملائما بعد أن فقد الشيخ «زايد» بعض وزنه"، وراح الشيخ «زايد» يستعجل خبراء «بريونى» (كما قال للرئيس)، لكنهم "كما تعرف فخامة الرئيس حريصون على شغلهم، يحسبون المقاسات بالمللى".

وأبدى «مبارك» إعجابه بذوق «بريونى» Brioni، وسأل عن إمكانية أن يعرضوا عليه ما لديهم ذات يوم، ورد الشيخ «زايد» بكرمه المعهود "ولماذا لا يفعلون ذلك، وأنت هنا فى «أبو ظبى»؟!! -والأمر لن يستغرق أكثر من ربع ساعة أول مرة، وسوف يصنعون "على مقاسك نموذجا بالحجم الدقيق، ثم يفصِّلون عليه، ولا تراهم مرة ثانية إلا عندما يجيئون إليك لتجربة نهائية بعد أن يفرغوا من صنعه، وفى كل الأحيان سوف تجده مطابقا ومضبوطا إلا إذا تغيَّر وزنك كثيرا، وفى كل موسم فإنهم سوف يرسلون إليك من عينات أقمشتهم أحسنها، وتختار من العينات ما يعجبك، وفى ظرف أيام يكون معلقا فى خزانة ملابسك، ثم هم أيضا مع كل «طقم» يرسلون إليك ما يناسبه من القمصان وربطات العنق".

وكما يؤكد هيكل في كتابه نقلا عن عن سالم: "أعجب الرئيس «مبارك» بالفكرة، وتم ترتيب موعد يذهب إليه خبراء «بريونى»، حيث ينزل فى «أبوظبى» -فأخذوا مقاساته، واختار من عينات القماش عدة ألوان، وقاطعته: كم قطعة اختار؟!- واحتار قليلا ثم أجاب: ثلاثين قطعة إذا كانت ذاكرتى سليمةـ لا تنس أنه رئيس دولة، ثم إن المعروض عليه كان كثيرا، وهم يلحِّون عليه بتقديم أقمشة وألوان جميلة!! هذه هى الحكاية -هذا هو أصل الحكاية- أصل الحكاية هدية من الشيخ «زايد» -وهذا ما أعرفه، بأمانة لا أعرف إذا كان الرئيس قد كرر الطلب من «بريونى»، وإذا كان فعل، فلم يكن ذلك عن طريقى".

السلاح والغداء المثير

ويذكر هيكل: "قلت له: دعنا من كل ما هو «مثير» فيما سمعت عنك، دعنا نتكلم عما هو «خطير» -أقصد موضوع السلاح!!".

ومد سالم بصره عبر نافذة الطائرة، وقال: هذه قمم جبال الألب أمامنا، والطائرة أوشكت على الهبوط فى «جنيف»، ولكن لا تظن أننى أتهرب من سؤالك، فأنا على استعداد للكلام فيه، وأكمل يسألنى: ماذا لو التقينا على الغداء غدا، لنكمل الحديث؟!!".

ويشير هيكل إلى أنه قبل دعوة حسين سالم على الغذاء "كان واضحا لى من أول نظرة على المائدة التى وُضعت فى ركن بعيد من حديقة فندق «الريزيرف» -أن «حسين سالم» اتخذ من الترتيبات ما يجعل غداءه «مناسبة خاصة»- فقد كانت المائدة مُعدَّة بعناية ملحوظة، كما أن رئيس الخدمة فى الفندق كان واقفا بجوارها يُشرف على تهيئتها بنفسه، وإلى جوارها كانت مائدة يتوسطها حامل من الفضة عليه زجاجة نبيذ مفتوحة، لاحظت أنها «شاتولاتور 1949»، وأبديت دهشتى، فهذه زجاجة نبيذ لا يقل ثمنها عن عشرة آلاف دولار".

ويكمل هيكل: "علَّقت عابرا على نوع زجاجة النبيذ، ثم أضفت: «أنها خسارة لأنى لا أشرب»، وللإنصاف فقد رد قائلا: «ولا أنا» -وقلت: إذن لماذا فتحتها، وقال: «إن رئيس الخدمة (المتر دوتيل) رأى أن يفتحها مبكرا، لأن النبيذ المعتق يحتاج أن يتنفس الهواء»، وكان رئيس الخدمة قد نقل جزءا منها إلى إناء من الكريستال بقربه شمعة مشتعلة تشيع من حولها دفئا قبل صبها فى كئوس الشاربين".

وقال «حسين سالم»: "لقد فتحها وانتهى الأمر -ورجوته إبعادها عن المائدة، لأن وجودها بالقرب منا مستفز دون داعٍ، وأشار إلى رئيس الخدمة، وطلب إليه أن «يتصرفوا» فى النبيذ، وبدا الرجل مرتبكا، لكن «حسين سالم» طمأنه بصوت خفيض بما معناه (كما أظن) أنه سوف يدفعها ضمن الحساب، حتى وإن لم نستهلكها، وكان الرجل أكثر ارتباكا، لكن ارتباكه هذه المرة كان بالسعادة وليس بالقلق".

نصيحة أم تحذير؟

يضيف هيكل: لم أشأ إضاعة الوقت، فقلت: على أى حال زجاجة نبيذ من هذا النوع- تغرى على الفور بموضوع تجارة السلاح.

وقال سالم على الفور: "أنا لا أحب تجارة السلاح، ولم أدخل فيها.. تجارة السلاح خطرة على من يقترب منها، وعلى من يتاجر فيها، أو حتى يكتب عنها"،

يوضح هيكل: أن سالم "أضاف فيما أحسست به شبه تحذير: أرجوك ألا تكتب أبدا عن موضوع تجارة السلاح؛ لأنه مجال خطر، ومن يعملون فيه «قلبهم ميت»، لا يتورعون عن شىء".

وقلت: «إن كل مهنة لها مخاطرها، الصحافة بالطبيعة خطرة، والبحث عن الحقيقة فى أى مجال يعرض الباحث باستمرار لأصحاب المصالح، والمصالح فى السلاح مروعة، والاقتراب منها مروع أيضا».

ثم أضفت لطمأنته: "وأنا فى هذا اللقاء لست صحفيا، ثم إن اهتمامى هو بالسياسة أكثر منه بالسلاح!!".

وقال: "إنه أولا ولعلمى الخاص يريد أن يوضح أنه لم يدخل فى تجارة السلاح، وإنما دخل فى نقل السلاح، وهناك فرق كبير بين النقل، وهو عملية شحن بضائع، حتى وإن كانت سلاحا، وبين تجارة السلاح فى حد ذاته باعتباره هذه البضاعة!".