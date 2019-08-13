رياضة

الفيفا يعاقب السيتي بسبب ضم لاعبين تحت السن

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
فيفا
فيفا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرنك سويسري أي ما يساوى 380 ألف دولار، وذلك بعد مخالفة السيتيزنز لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما. وكشف الموقع الرسمى لـ"فيفا" عبر موقعه الرسمى: "مانشستر سيتى ارتكب مخالفة وفقا للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم". وأكمل الاتحاد الدولي فى البيان: "وضعنا في الاعتبار تحمُل السيتي مسؤوليته وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا".
وتنص المادة 19 من لوائح الفيفا على أنه يسمح بالنقل الدولى للاعب أكثر من 18 عاما إلا فى حالات معينة وهى: أن ينتقل أحد آباء اللاعب لبلد النادى المشترى لأسباب غير كروية، أن تكون صفقة انتقال اللاعب داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأن يكون اللاعب ما بين 16 و 18، أن يكون سكن اللاعب فى
اقرأ المزيد
السد-القطري‎

السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
الزمالك والمقاولون‎ (5)

رئيس الزمالك يفاجئ القدامى ويختار المدرب الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك من الذين حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر اليوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، عن استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسباني وآخر سويسريا وواحدا ألمانيا ويعد الصربي ميتشو هو أقل هذه الأسماء وفقا للمصدر.
سموحة

رئيس نادي سموحة يفتح النار على هاني أبو ريدة

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة كأس مصر موسم 2018 وأن الجبلاية أهدت اللقب لنادي الزمالك بخطأ فادح. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات لا تنسي يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك". وواصل: "بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور اتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبا سيترك العمل العام".
اقرأ المزيد من الأخبار
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
ديفيد لويز

دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.
جوارديولا

جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org