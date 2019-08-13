الفيفا يعاقب السيتي بسبب ضم لاعبين تحت السن

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرنك سويسري أي ما يساوى 380 ألف دولار، وذلك بعد مخالفة السيتيزنز لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما. وكشف الموقع الرسمى لـ"فيفا" عبر موقعه الرسمى: "مانشستر سيتى ارتكب مخالفة وفقا للمادة 19 من لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم بوضع اللاعبين وانتقالاتهم". وأكمل الاتحاد الدولي فى البيان: "وضعنا في الاعتبار تحمُل السيتي مسؤوليته وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا".

وتنص المادة 19 من لوائح الفيفا على أنه يسمح بالنقل الدولى للاعب أكثر من 18 عاما إلا فى حالات معينة وهى: أن ينتقل أحد آباء اللاعب لبلد النادى المشترى لأسباب غير كروية، أن تكون صفقة انتقال اللاعب داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأن يكون اللاعب ما بين 16 و 18، أن يكون سكن اللاعب فى