اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

اشتباكات في مطار هونج كونج

لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.

وقال شهود لـ"رويترز"، إن عددا من مركبات الشرطة لم تتمكن من المرور وسط تصاعد التوتر في المنطقة.وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر إن "الاستخبارات الأمريكية أعلمت (الإدارة الأمريكية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو الحدود مع هونج كونج"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدوء.وكانت