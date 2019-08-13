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اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
اشتباكات في مطار هونج كونج
اشتباكات في مطار هونج كونج
لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
وقال شهود لـ"رويترز"، إن عددا من مركبات الشرطة لم تتمكن من المرور وسط تصاعد التوتر في المنطقة.وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على تويتر إن "الاستخبارات الأمريكية أعلمت (الإدارة الأمريكية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو الحدود مع هونج كونج"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدوء.وكانت
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الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

بعد الانفجار النووي.. الخطر يحاصر الروس وبدء إخلاء المنطقة

خطر حقيقي تواجهه السلطات الروسية ومواطنيها، في أعقاب الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصورايخ شمالي البلاد، إذ بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة بعدما أكدت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع الناجمة عن الانفجار ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، لتوصي السلطات في المدينة اليوم الثلاثاء، سكان قرية نيولوكسا في المدينة المنكوبة، بسرعة مغادرتها بداية من غد الأربعاء، بعد تلقي "إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسطات العسكرية"، إذ أعلن مسؤولون أن الانفجار وقع أثناء اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.
حادث-نووي

بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
طائرة-وزير-الدفاع-الروسي

الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.
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مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
محكمة أمريكية

بعد وقفها 20 عاما.. أمريكا تعيد تنفيذ عقوبة الإعدام

في الوقت الذي تتوجه فيه دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتها إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بالإعدام. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن دون القيام بذلك. حيث أمر وليام بار وزير العدل الأمريكي، مكتب السجون بتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى، ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
جلسة استماع مولر

بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.
ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
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