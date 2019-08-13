رياضة

السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
الهيدوس لاعب السد
الهيدوس لاعب السد
تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يفتتح أكرم عفيف لاعب وسط السد التسجيل فى الدقيقة 20 من عمر المباراة بتمريرة من الدولى الجزائرى بغداد بونجاح، ثم عزز عبدالكريم حسن الحاج تقدم السد بالهدف الثانى فى الدقيقة 34 من عمر المباراة. فى الشوط الثانى وبعد محاولات عديدة من الدحيل نجح إيدميلسون جونيور
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