مصر للطيران تتسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة من بوينج
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
طائرة البوينج دريملاينر
احتفلت شركة مصر للطيران اليوم، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج "Dreamliner B787-9" طائرة الأحلام التي تصل القاهرة غدا.
وذكر بيان للشركة أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.
وزار وفد مصر مصنع "بوينج إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.
وأكد مسئولو شركة بوينج، تطلعهم إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران وهي من أهم عملاء بوينج، وتعد من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة والتي تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج.
وأشار مسئولو الشركة إلى أنه سيتم تسليم عملائها 40 طائرة
وأكد مسئولو شركة بوينج، تطلعهم إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران وهي من أهم عملاء بوينج، وتعد من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة والتي تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج.
وأشار مسئولو الشركة إلى أنه سيتم تسليم عملائها 40 طائرة من طراز "B777-9" من هذا المصنع فقط.
وقال إيكيني أوباريكي محلل تسويق بشركة بوينج العالمية، إن عائلة البوينج B787 وخاصة طراز B787-9 التي تعاقدت مصر للطيران على شراء 6 طائرات منه هو الأكثر مبيعا ورواجا في فئته حول العالم.
وأضاف أن شركة بوينج تعاقدت على تلبية 444 طلب شراء حتى الآن، من طراز B787-9 ويتم تنفيذ 1554 رحلة يوميا لطرازات الدريملاينر المختلفة بمعدل اقلاع طائرة كل دقيقة.