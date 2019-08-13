مصر للطيران تتسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة من بوينج

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

طائرة البوينج دريملاينر

احتفلت شركة مصر للطيران اليوم، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج "Dreamliner B787-9" طائرة الأحلام التي تصل القاهرة غدا. وذكر بيان للشركة أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي. وزار وفد مصر مصنع "بوينج إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.

وأكد مسئولو شركة بوينج، تطلعهم إلى مزيد من التعاون الفعال مع مصر للطيران وهي من أهم عملاء بوينج، وتعد من أكبر وأعرق الشركات في هذه المنطقة والتي تتسلم طائرات جديدة في إطار خطتها لتحديث الأسطول حيث تعد مصر للطيران من أهم العملاء لدى شركة بوينج. وأشار مسئولو الشركة إلى أنه سيتم تسليم عملائها 40 طائرة