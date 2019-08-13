«لم ينجح أحد».. 6 لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي، نظرًا لصعوبة قيده في قائمة الفريق المحلية بسبب عدم الاحتياج الفني له بالإضافة إلى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين
بعد سنتين و8 أشهر بالتمام والكمال، انتهت رحلة أحمد حمودي مع النادي الأهلي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عدم حاجته لخدمات اللاعب نظرا لتواجد العديد من اللاعبين الأكفاء في مركزه بالإضافة إلى تقليل عدد قائمة الفريق من 35 إلى 30 لاعبا، الأمر الذي أجبر المسؤولين عن الكرة في القلعة الحمراء الاستغناء عن عدد من اللاعبين.
وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.
وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد.
ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 10 أهداف، وخاض مع النادي الأهلي الموسم الماضي 4 مباريات بالدوري، ومثلها في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدًا.
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وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد.
ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 10 أهداف، وخاض مع النادي الأهلي الموسم الماضي 4 مباريات بالدوري، ومثلها في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدًا.
ولم يكن أحمد حمودي اللاعب الوحيد الذي انتقل لصفوف الأهلي قادما من الزمالك ولم يكتب لهم النجاح بالقميص الأحمر، وطوال انتقالات لاعبي الزمالك للأهلي يكون مصيرها واحدا وهو عدم النجاح.
وفي التقرير التالي نسرد لكم لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي ولم ينجحوا:
أحمد حمودي
حمودي انتقل للنادي الأهلي قادما من نادي الباطن السعودي مُقابل 150 ألف دولار، بعد أن دفع الأهلي الشرط الجزائي في عقد اللاعب حيث دفع الأحمر 50 ألف دولار وتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار من مستحقاته مُقابل الاستغناء عنه.
أحمد حمودي ارتدى قميص الزمالك في 2015 حيث نجح الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب من نادي بازل السويسري لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 175 ألف يورو بنية الشراء، وحصل الأبيض على خدمات اللاعب بعد نهاية الإعارة مقابل 700 ألف يورو.
بعدها تم انتقال حمودي من الأبيض لنادي الباطن لمدة 6 شهور بعدها انتقل حمودي للأهلي.
صبري رحيل
رحيل ارتدى قميص الأهلي في 2013 قادمًا من نادي الزمالك بعد أن انتهت مدة تعاقد الظهير الأيسر مع الأبيض، لينتقل بعدها رحيل للنادي الأهلي، ويصبح من العناصر الأساسية للفريق لفترة طويلة، ومع قلة مستوى رحيل والتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول والاعتماد عليه بشكل أساسي لم يشارك صبري رحيل إلا على فترات قصيرة ثم تم الاستغناء عنه وانتقل للاتحاد السكندري.
معتز إينو
إينو انتقل للنادي الأهلي عام 2007، بعد ان انتهى تعاقده مع نادي الزمالك، ولم يجدد تعاقده مع الأبيض، لينضم للقلعة الحمراء، بدأ مع فريق المقاولون العرب ثم انتقل للزمالك، ثم للأهلي وشارك معه في العديد من البطولات، لكنه رحل عن القلعة الحمراء بعد نهاية مدة التعاقد.
طارق السعيد
انتقل السعيد من الزمالك إلى الأهلي عام 2006، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، حيث ضمه الأهلي بعد أن توفى محمد عبدالوهاب الظهير الأيسر الأساسي للفريق الأمر الذي أجبره على التعاقد مع السعيد لتعويض الراحل.
قضى السعيد داخل جدران الأهلي موسمين، ثم انتهى تعاقده ولم يجدد الأحمر تعاقده واعتزل اللاعب كرة القدم بعدها.
محمد صديق
انتقل محمد صديق للنادي الأهلي عام 2006 قادمًا من نادي الزمالك بعد أن انتهى عقده مع الأبيض ورفض تجديد التعاقد، قضى داخل جدران القلعة الحمراء موسما واحدا فقط بعدها انتقل للمصري البورسعيدي.
إسلام الشاطر
الشاطر انتقل للأهلي عام 2004، حيث كان لاعبًا في الزمالك وخرج على سبيل الإعارة لنادي اتحاد جدة السعودي، لكن تم استغلال ثغرة فى عقد الشاطر مع الزمالك لتشتعل الأجواء بين القطبين حتى حسم اتحاد الكرة الصفقة لصالح الأهلي.
وتخلى عنه النادى الأهلي بقرار من مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأحمر عام 2008.