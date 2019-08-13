«لم ينجح أحد».. 6 لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي، نظرًا لصعوبة قيده في قائمة الفريق المحلية بسبب عدم الاحتياج الفني له بالإضافة إلى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

أحمد حمودي

بعد سنتين و8 أشهر بالتمام والكمال، انتهت رحلة أحمد حمودي مع النادي الأهلي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عدم حاجته لخدمات اللاعب نظرا لتواجد العديد من اللاعبين الأكفاء في مركزه بالإضافة إلى تقليل عدد قائمة الفريق من 35 إلى 30 لاعبا، الأمر الذي أجبر المسؤولين عن الكرة في القلعة الحمراء الاستغناء عن عدد من اللاعبين. وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.

وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد. ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 10 أهداف، وخاض مع النادي الأهلي الموسم الماضي 4 مباريات بالدوري، ومثلها في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدًا. ولم