رياضة

«لم ينجح أحد».. 6 لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع أحمد حمودي بالتراضي، نظرًا لصعوبة قيده في قائمة الفريق المحلية بسبب عدم الاحتياج الفني له بالإضافة إلى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين
تحرير:أحمد سعيد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
أحمد حمودي
أحمد حمودي
بعد سنتين و8 أشهر بالتمام والكمال، انتهت رحلة أحمد حمودي مع النادي الأهلي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عدم حاجته لخدمات اللاعب نظرا لتواجد العديد من اللاعبين الأكفاء في مركزه بالإضافة إلى تقليل عدد قائمة الفريق من 35 إلى 30 لاعبا، الأمر الذي أجبر المسؤولين عن الكرة في القلعة الحمراء الاستغناء عن عدد من اللاعبين. وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.
وقال حمودي في تصريحات صحفية، إنه تنازل عن مستحقاته لدى النادي، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا من داخل مصر وخارجها، ولكنه لم يحسم قراره بعد. ولعب مع الفريق الأحمر 38 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 10 أهداف، وخاض مع النادي الأهلي الموسم الماضي 4 مباريات بالدوري، ومثلها في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدًا. ولم
اقرأ المزيد
عادل-رامى‎

مارسيليا يطرد عادل رامي بعد تهربه من التدريبات

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن استبعاد نادى مرسيليا الفرنسى للاعب عادل رامى الفرنسى ذي الأصول المغربية، وذلك بعد تهربه من التدريب بحجة الإصابة. وأضافت الصحيفة من خلال موقعها الإلكترونى أن اللاعب تهرب من التدريب لارتباطه بتصوير حلقة فى برنامج تليفزيونى واقعى اسمه "فورت بويارد". ويغيب اللاعب عن التدريب من مايو الماضى، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تولوز، واكتشف النادى قصة التصوير بعد عرض البرنامج للحلقة، ولم يعلق مارسيليا حتى الآن على وضع اللاعب الحالى لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن رامى لم يعد ينتمى للفريق.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

رئيس الزمالك يكشف سبب تراجع دياز عن تدريب الفريق

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة تولى رامون دياز إدارة الزمالك فنيا خلال الموسم الحالي كما كشف عن هوية المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية. وجاء ذلك فى فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وبحضور محمد حبشى وكيل دياز، وقال مرتضى: "إن فيريرا ليس مريضا لديه فقط ظروف عائلية وقال إنه سيتعاقد مع الزمالك خلال شهر أكتوبر المقبل". وأضاف خلال الفيديو عن دياز: "وصلنا لاتفاق بالفعل مع دياز لكنه غير رأيه بعد ذلك، وأحد أبناء النادى للأسف حذره من التعاقد مع النادى".
السد-القطري‎

السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
اقرأ المزيد من الأخبار
قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
محمود-متولى (3)

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
لاسارتي - عمرو جمال

رسميًّا.. عمرو جمال في الصفاقسي التونسي

اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع عمرو جمال مهاجم القلعة الحمراء، على إعارة اللاعب لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما مدد الغزال تعاقده مع المارد الأحمر لمدة موسمين. وعلمت «التحرير» أن الأهلي اتفق مع اللاعب على خروجه على سبيل الإعارة في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي المدير الفني بخدمات اللاعب، وتواجد عدد كبير من المهاجمين في الفريق، على أن يكون توقيعه للفريق التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
لاسارتى

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org