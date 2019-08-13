رياضة

رئيس الزمالك يكشف سبب تراجع دياز عن تدريب الفريق

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة تولى رامون دياز إدارة الزمالك فنيا خلال الموسم الحالي كما كشف عن هوية المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية. وجاء ذلك فى فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وبحضور محمد حبشى وكيل دياز، وقال مرتضى: "إن فيريرا ليس مريضا لديه فقط ظروف عائلية وقال إنه سيتعاقد مع الزمالك خلال شهر أكتوبر المقبل". وأضاف خلال الفيديو عن دياز: "وصلنا لاتفاق بالفعل مع دياز لكنه غير رأيه بعد ذلك، وأحد أبناء النادى للأسف حذره من التعاقد مع النادى".
وأوضح مرتضى قائلا: "بدأ يطلب طلبات تعجيزية مثل أنه يريد 50% من أجره مقدما وأن يكون الشرط الجزائى سنة". ومن جانبه أكد حبشى وكيل دياز على كلام مرتضى قائلا: "أرسلنا له العقود، ثم أرسل له تحذيرات من ناس كانت تعمل معه فى مصر، طلب 4 تذاكر لكل واحد من مساعديه ونحو 30 تذكرة له". وأكمل مرتضى: "نحن نعمل فى مناخ
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عادل-رامى‎

مارسيليا يطرد عادل رامي بعد تهربه من التدريبات

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن استبعاد نادى مرسيليا الفرنسى للاعب عادل رامى الفرنسى ذي الأصول المغربية، وذلك بعد تهربه من التدريب بحجة الإصابة. وأضافت الصحيفة من خلال موقعها الإلكترونى أن اللاعب تهرب من التدريب لارتباطه بتصوير حلقة فى برنامج تليفزيونى واقعى اسمه "فورت بويارد". ويغيب اللاعب عن التدريب من مايو الماضى، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تولوز، واكتشف النادى قصة التصوير بعد عرض البرنامج للحلقة، ولم يعلق مارسيليا حتى الآن على وضع اللاعب الحالى لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن رامى لم يعد ينتمى للفريق.
احمد-حمودى

«لم ينجح أحد».. 6 لاعبين انتقلوا من الزمالك للأهلي

بعد سنتين و8 أشهر بالتمام والكمال، انتهت رحلة أحمد حمودي مع النادي الأهلي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد أن أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عدم حاجته لخدمات اللاعب نظرا لتواجد العديد من اللاعبين الأكفاء في مركزه بالإضافة إلى تقليل عدد قائمة الفريق من 35 إلى 30 لاعبا، الأمر الذي أجبر المسؤولين عن الكرة في القلعة الحمراء الاستغناء عن عدد من اللاعبين. وعلمت «التحرير» أن فسخ التعاقد جاء بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة.
السد-القطري‎

السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
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فيريرا‎

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
رامون-دياز (1)

رئيس الزمالك عن التعاقد مع دياز: لدينا المال الكافي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه شاهد أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين خلال الأيام الماضية، تمهيدا لاختيار المدير الفني المقبل لفريق الكرة خلفا لخالد جلال. وقال، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادي، ما زال في رحلة التفاوض مع عدد من المدربين، وأنه سيتجه إلى إيطاليا في الأيام القادمة للتفاوض مع مدرب آخر، مشيرًا إلى أنه اختار 2 من بينهم نحو 7 مدربين، وسيتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال أيام قليلة.
طارق-يحيى‎

رئيس الزمالك يعلن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للأبيض

كشف رئيس الزمالك تفاصيل موافقة طارق يحيى المدير الفني المؤقت على قيادة الفريق لمدة أسبوع، بعد أن أعلن رئيس النادي توليه المهمة الفنية لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
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