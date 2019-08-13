رئيس الزمالك يكشف سبب تراجع دياز عن تدريب الفريق

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة تولى رامون دياز إدارة الزمالك فنيا خلال الموسم الحالي كما كشف عن هوية المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة الحالية. وجاء ذلك فى فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وبحضور محمد حبشى وكيل دياز، وقال مرتضى: "إن فيريرا ليس مريضا لديه فقط ظروف عائلية وقال إنه سيتعاقد مع الزمالك خلال شهر أكتوبر المقبل". وأضاف خلال الفيديو عن دياز: "وصلنا لاتفاق بالفعل مع دياز لكنه غير رأيه بعد ذلك، وأحد أبناء النادى للأسف حذره من التعاقد مع النادى".

وأوضح مرتضى قائلا: "بدأ يطلب طلبات تعجيزية مثل أنه يريد 50% من أجره مقدما وأن يكون الشرط الجزائى سنة". ومن جانبه أكد حبشى وكيل دياز على كلام مرتضى قائلا: "أرسلنا له العقود، ثم أرسل له تحذيرات من ناس كانت تعمل معه فى مصر، طلب 4 تذاكر لكل واحد من مساعديه ونحو 30 تذكرة له". وأكمل مرتضى: "نحن نعمل فى مناخ