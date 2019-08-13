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رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
محطة الضبعة
محطة الضبعة
علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
وقالت الهيئة، إن كل ما اثير من ربط هو في غير محله علي الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات، موضحة عدة نقاط:- محطات الطاقة النووية هي إحدى التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.- محطة الطاقة النووية بالضبعة هي
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شوارع-القاهرة-خالية-يوم-الوقفة-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

الرقابة النووية تكشف مستوى الإشعاع في مصر بعد انفجار روسيا

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقراءات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي التابعة للهيئة، لم يتم رصد أي ارتفاعات في الخلفية الإشعاعية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حتى اليوم، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال موقع تبادل المعلومات في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية USIE، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية.
بوينج 787 دريملاينر

مصر للطيران تتسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة من بوينج

احتفلت شركة مصر للطيران اليوم، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج "Dreamliner B787-9" طائرة الأحلام التي تصل القاهرة غدا. وذكر بيان للشركة أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي. وزار وفد مصر مصنع "بوينج إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.
محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
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محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
طفل-رضيع

حبس ربة منزل خنقت طفلتها بـ«كيس مخدة» في قليوب

قررت نيابة قليوب بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خنق طفلتها بـ«كيس مخدة» وادعائها أمام أجهزة الأمن أنها سقطت من علو؛ لحملها لها سفاحا خشية افتضاح أمرها أمام زوجها وأهلها. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة. كان قد تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بلاغًا من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يومًا، جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات في جسدها.
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