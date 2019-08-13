رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
محطة الضبعة
علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
وقالت الهيئة، إن كل ما اثير من ربط هو في غير محله علي الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات، موضحة عدة نقاط:- محطات الطاقة النووية هي إحدى التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.- محطة الطاقة النووية بالضبعة هي
وقالت الهيئة، إن كل ما اثير من ربط هو في غير محله علي الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات، موضحة عدة نقاط:
- محطات الطاقة النووية هي إحدى التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
- محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متر على الثانية.
- محطة الضبعة تتحمل حتى 0،3 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتي 14 مترا.
- محطة الضبعة لها قدرة على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة ايضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد علي عشرة مليون مفاعل سنة.
- وتحتوي المحطة على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة.