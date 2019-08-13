رياضة

مارسيليا يطرد عادل رامي بعد تهربه من التدريبات

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
عادل رامى
عادل رامى
كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن استبعاد نادى مرسيليا الفرنسى للاعب عادل رامى الفرنسى ذي الأصول المغربية، وذلك بعد تهربه من التدريب بحجة الإصابة. وأضافت الصحيفة من خلال موقعها الإلكترونى أن اللاعب تهرب من التدريب لارتباطه بتصوير حلقة فى برنامج تليفزيونى واقعى اسمه "فورت بويارد". ويغيب اللاعب عن التدريب من مايو الماضى، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام تولوز، واكتشف النادى قصة التصوير بعد عرض البرنامج للحلقة، ولم يعلق مارسيليا حتى الآن على وضع اللاعب الحالى لكن صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن رامى لم يعد ينتمى للفريق.
عادل رامي كان في قائمة منتخب فرنسا الذى حصد لقب كأس العالم 2018، لكن لم يشارك في أي مباراة. ويمتلك رامى سجلا حافلا من الأزمات حيث خرج من التدريب من قبل بعد انفصاله عن عارضة الأزياء باميلا أندرسون. ووصفته أندرسون حينها بالـ"وحش" بعد أن ارتبط بسيدة أخرى عليها وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بينهما انتهت بانفصاله
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