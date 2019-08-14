رحلة الروقان والقلعة.. كيف احتفلت الإسكندرية بالعيد؟

الإسكندرانية يحتفلون بالعيد فى الحدائق والمتنزهات.. ورحلة الكارتة وصلت 30 جنيهًا.. و29 ألف زائر لحديقة الحيوان بإيرادات 145 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام.

تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

تنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى محافظة الاسكندرية، ما بين التنزه على الكورنيش والتردد على الشواطئ من ناحية، وبين استقلال الحناطير وزيارة المعالم السياحية من ناحية أخرى، فضلا عن زيارة حديقة الحيوان. وحرص أصحاب الحناطير على تشغيل عدد من الأغنيات، لتشجيع المواطنين على القيام بـ«رحلة الروقان»، كما يصفوها حيث باتت تلك الرحلة هى المقصد الاول للمحتفلين بالعيد فى الإسكندرية، فانتشرت الحناطير بطول الكورنيش، وخاصة فى مناطق محطة الرمل وبحرى والأنفوشى.

وتمتد الرحلة من محطة الرمل إلى القلعة بمنطقة بحري والعكس، ونظرا للإقبال الكبير على «رحلة الروقان» التى يتم تقسيم مسافاتها وفقا لرغبة «الزبون»، ارتفعت أسعارها، حيث يفتح صاحب الحنطور «بنديرة اول كرباج» بحوالى 30 جنيه ليتم زيادة المبلغ وفقا لكل مسافة. وفى منطقة ميامى

وتمتد الرحلة من محطة الرمل إلى القلعة بمنطقة بحري والعكس، ونظرا للإقبال الكبير على «رحلة الروقان» التى يتم تقسيم مسافاتها وفقا لرغبة «الزبون»، ارتفعت أسعارها، حيث يفتح صاحب الحنطور «بنديرة اول كرباج» بحوالى 30 جنيه ليتم زيادة المبلغ وفقا لكل مسافة.

وفى منطقة ميامى والمندرة، كان الإقبال على الشواطئ سببا فى حالة الزحام الشديدة التى شهدها الكورنيش، فيحتاج الوصول إلى مكان تفضله فى أوقات الذروة إلى ساعات، بسبب الزحام من ناحية وأتوبيسات رحلات اليوم الواحد التى انتشرت بطول الكورنيش من ناحية أخرى.

اما ما يعرف باسم «مشوار عنترة ابن شداد»، فقد جاء فى الصدارة، وبات هناك تسابقا كبيرا بين الشباب فى إثبات الصمود، حيث ابتكر أصحاب الخيول لقب جديد على من يتمكن من ركوب الحصان والسير به مسافة كبيرة على الكورنيش دون السقوط، ليحصل الفائز على لقب عنترة ابن شداد، وفى المقابل يدفع الحاصل على اللقب حوالى 20 جنيها لصاحب الحصان مقابل تلك «الركوبة»، فكانت اللعبة الأولى للشباب على الكورنيش، خلال أيام العيد، وخصوصا اليوم الثانى.

احتفالات العيد امتدت لتصل إلى قلعة قايتباي بعد أن شهد اليوم الثالث حضورا مكثفا من جانب المحتفلين بعيد الأضحى، حرصا منهم على زيارة أحد أهم المعالم الأثرية السكندرية والتقاط الصور التذكارية و«السيلفي».

محمد متولي، مدير عام منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، قال إن هناك إقبال كبيرا على زيارة القلعة منذ اليوم الأول، وقد تزايد الإقبال خلال اليوم الثالث بصورة ملحوظة، لافتا إلى وجود قرار بمد وقت السماح بزيارة القلعة حتى السادسة مساءً بدلا من الخامسة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأكد متولى على وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، مشكلة من الخبراء والأثريين، لرصد العمل والاحتفالات والتعامل مع أي تجاوزات تطرأ بصورة مفاجئة وسرعة حل الأزمات.

أما حديقة الحيوان فكانت صاحبة النصيب الأكبر، إذ شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين والعائلات السكندرية، وصل إلى نحو 10 آلاف زائر خلال اليوم الثالث.

وأشار مدير عام منطقة الآثار الإسلامية والقبطية إلى أن الإقبال على متحف التاريخ الطبيعي الجديد، الذي شهد وجود مجموعة من المحنطات من الحيوانات سواء الزواحف أو الطيور أو الجماجم، كان كثيفا، فبلغ عدد الزائرين نحو 600 شخص.

وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية و«السيلفي» مع الحيوانات، تعبيرا عن فرحتهم بقضاء العيد فى الحديقة، بينما حرص كثير من المواطنين على تناول وجبات الغذاء والشواء فى الحديقة، كما عبر الأطفال أيضا عن سعادتهم، وحرصوا على لعب الكرة والاستمتاع باليوم.

علاء الدماطي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، قال إن عدد الزائرين للحديقة تخطى 29 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن اليوم الأول للعيد شهد إقبال 4 آلاف زائر، وحققت الحديقة إيرادات قدرها 20 ألف جنيه، وخلال اليوم الثاني بلغ حجم الإقبال نحو 10000 زائر، وحققت الحديقة إيرادات قدرها 50 ألف جنيه، أما اليوم الثالث، تردد على الحديقة 15 ألف زائر، وحققت إيردات قدرها 75 ألف جنيه.

فى السياق ذاته، توافد الآلاف على حدائق المنتزه والشلالات، التى شهدت إقبالا كبيرا من جانب المحتفلين بالعيد، فى ظل رغبتهم فى إقامة حفلات شواء بالمساحات الخضراء.