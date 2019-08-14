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رحلة الروقان والقلعة.. كيف احتفلت الإسكندرية بالعيد؟

الإسكندرانية يحتفلون بالعيد فى الحدائق والمتنزهات.. ورحلة الكارتة وصلت 30 جنيهًا.. و29 ألف زائر لحديقة الحيوان بإيرادات 145 ألف جنيه خلال ثلاثة أيام.
تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
احتفال العيد بالإسكندرية
احتفال العيد بالإسكندرية
تنوعت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى محافظة الاسكندرية، ما بين التنزه على الكورنيش والتردد على الشواطئ من ناحية، وبين استقلال الحناطير وزيارة المعالم السياحية من ناحية أخرى، فضلا عن زيارة حديقة الحيوان. وحرص أصحاب الحناطير على تشغيل عدد من الأغنيات، لتشجيع المواطنين على القيام بـ«رحلة الروقان»، كما يصفوها حيث باتت تلك الرحلة هى المقصد الاول للمحتفلين بالعيد فى الإسكندرية، فانتشرت الحناطير بطول الكورنيش، وخاصة فى مناطق محطة الرمل وبحرى والأنفوشى.
وتمتد الرحلة من محطة الرمل إلى القلعة بمنطقة بحري والعكس، ونظرا للإقبال الكبير على «رحلة الروقان» التى يتم تقسيم مسافاتها وفقا لرغبة «الزبون»، ارتفعت أسعارها، حيث يفتح صاحب الحنطور «بنديرة اول كرباج» بحوالى 30 جنيه ليتم زيادة المبلغ وفقا لكل مسافة. وفى منطقة ميامى
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السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
السيسي (2)

جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
المصري المشتبه في انتمائه للقاعدة

«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.
القاهرة

الرقابة النووية تكشف مستوى الإشعاع في مصر بعد انفجار روسيا

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقراءات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي التابعة للهيئة، لم يتم رصد أي ارتفاعات في الخلفية الإشعاعية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حتى اليوم، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال موقع تبادل المعلومات في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية USIE، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية.
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محافظ-كفر-الشيخ-يؤدي-صلاة-العيد-بالاستاد-الرياضي (5)

القاهرة «5:45».. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: عقوبة الذبح المخالف غلق وغرامة

حذر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، من ذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، سواء قبل أو أثناء عيد الأضحى المبارك، مؤكدا اتخاذ قرارات فورية ضد أي مخالف من أصحاب محال الجزارة، تبدأ بتوقيع غرامة مالية فورية قدرها 2000 جنيه لمن يقوم بالذبح خارج المجازر وتصل الغرامات إلى غلق أي منشأة مخالفة وذلك ليكون لها تأثير رادع على المخالفين وشدد على مسؤولي مديرية الطب البيطرى بضرورة القيام بحملات مستمرة فى شوارع المدينة وذلك لضبط عملية الذبح بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
مصطفى-مدبولى

للقطاع العام| إجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا بأن تكون الفترة من السبت، 10 أغسطس، حتى الأربعاء، 14 أغسطس 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ رئيس الوزراء الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة، متمنيا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
اجواء شم النسيم فى حديقة الفسطاط تصوير شيماء سيد (1)

الأرصاد: طقس أيام العيد حار رطب ويسمح بالخروج للمتنزهات

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على جميع الأنحاء. وحذّر عبدالعال، في بيان صحفي الثلاثاء، من حالة الطقس خلال الفترة من السبت المقبل (يوم عرفة) حتى الأربعاء 14 أغسطس الجاري (رابع أيام عيد الأضحى)، من الشبورة المائية التى تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية، أما فيما عدا ذلك التوقيت فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.
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