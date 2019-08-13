الرقابة النووية تكشف مستوى الإشعاع في مصر بعد انفجار روسيا

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

القاهرة

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقراءات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي التابعة للهيئة، لم يتم رصد أي ارتفاعات في الخلفية الإشعاعية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حتى اليوم، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال موقع تبادل المعلومات في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية USIE، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية.

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية