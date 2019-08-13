سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرقابة النووية تكشف مستوى الإشعاع في مصر بعد انفجار روسيا

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
القاهرة
القاهرة
قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقراءات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي التابعة للهيئة، لم يتم رصد أي ارتفاعات في الخلفية الإشعاعية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حتى اليوم، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال موقع تبادل المعلومات في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية USIE، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية.
وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية
اقرأ المزيد
محطة الضبعة (3)

رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
بوينج 787 دريملاينر

مصر للطيران تتسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة من بوينج

احتفلت شركة مصر للطيران اليوم، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج "Dreamliner B787-9" طائرة الأحلام التي تصل القاهرة غدا. وذكر بيان للشركة أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي. وزار وفد مصر مصنع "بوينج إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.
محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
اقرأ المزيد من الأخبار
محطة الضبعة (3)

رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org