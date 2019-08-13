رياضة

رغم الفوز على الهلال.. أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
فريق الهلال
فريق الهلال
تأهل فريق الهلال اليوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه أهلي جدة، وذلك رغم فوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا وسجل هدف الأهلى الوحيد عبدالفتاح العسيري. وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2 لصالح الهلال؛ مما جعل حصيلة المباراتين 4- 3؛ ليصل بهذا الفوز الهلال لدور الثمانية من البطولة الآسيوية ويودع الأهلى السعودى البطولة من درو الـ16.
وقدم الهلال والأهلى مباراة متوسطة المستوى حيث تبادل الفريقان السيطرة على الملعب لكن دون خطورة حقيقية وفشل الأهلى في حسم التأهل حيث كان في مهمة صعبة، بعد الخسارة فى مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2. وجاء هدف مباراة أهلي جدة في لقاء الإياب بأقدام عبدالفتاح العسيرى لاعب وسط الفريق فى الدقيقة 42 من عمر المباراة. وحاول
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عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

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الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.
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السد يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا على حساب الدحيل

تأهل فريق السد القطرى إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الدحيل وذلك بعد الفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وسجل لصالح السد كل من أكرم عفيف، عبدالكريم حسن، وأحمد ياسر محمدى (هدف ذاتى)، بينما سجل للدحيل هدفه الوحيد اللاعب إيدميلسون جونيور. ومن المنتظر أن يلتقى السد بفريق النصر السعودى فى دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.
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تأهل الاتحاد والنصر إلى ربع نهائى دوري أبطال آسيا

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الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.
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دوري أبطال آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على أهلي جدة

فاز فريق الهلال السعودي على مضيفه أهلي جدة اليوم الثلاثاء، بأربعة أهداف لهدفين، فى المباراة التى أٌقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولى، وذلك فى إطار ذهاب دور الـستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، وبذلك الفوز وضع فريق الهلال السعودي قدمًا في دور الثمانية من بطولة دورى أبطال آسيا. وسجل خلال المباراة لصالح الأهلى كلٌّ من مهاجم الفريق عمر السومة ودجانيني، بينما سجل لصالح فريق الهلال كل من بافيتيمبي جوميز بواقع ثلاثة أهداف وعبدالله حافظ بواقع هدف وحيد.
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