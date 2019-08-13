رغم الفوز على الهلال.. أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

تحرير:محمد جمال ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

فريق الهلال

تأهل فريق الهلال اليوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه أهلي جدة، وذلك رغم فوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا وسجل هدف الأهلى الوحيد عبدالفتاح العسيري. وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2 لصالح الهلال؛ مما جعل حصيلة المباراتين 4- 3؛ ليصل بهذا الفوز الهلال لدور الثمانية من البطولة الآسيوية ويودع الأهلى السعودى البطولة من درو الـ16.

وقدم الهلال والأهلى مباراة متوسطة المستوى حيث تبادل الفريقان السيطرة على الملعب لكن دون خطورة حقيقية وفشل الأهلى في حسم التأهل حيث كان في مهمة صعبة، بعد الخسارة فى مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2. وجاء هدف مباراة أهلي جدة في لقاء الإياب بأقدام عبدالفتاح العسيرى لاعب وسط الفريق فى الدقيقة 42 من عمر المباراة. وحاول