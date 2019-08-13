رياضة

فضيحة العصر.. فرج عامر وفساد اتحاد الكرة

اتهامات رئيس سموحة لهاني أبوريدة ومجلسه والحكم محمد فاروق خطيرة للغاية وهل يمتلك أدلة على هذه الاتهامات؟ ولماذا التزم الصمت ولم يكشف عنها من قبل؟
تحرير:مصطفى محمود ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
أبوريدة وفرج عامر
أبوريدة وفرج عامر
من جديد فاجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب جماهير الكرة المصرية بتوجيه اتهامات بالفساد إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأعضاء مجلس إدارة الجبلايةـ بعد أن اتهمهم صراحة بمنح لقب كأس مصر عام 2018 للزمالك على حساب سموحة بسبب تراجعهم عن تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة النهائي، رغم قيام مجلس إدارة سموحة بدفع تكاليف استقدام الحكم الأجنبي ووفقا لرئيس النادي السكندري فإن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق لإدارة اللقاء وطالبوه بمنح اللقب للزمالك مقابل تعيينه في الشركة الراعية.
اتهامات خطيرة وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات لا تنسى يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك". وتابع: "بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور اتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على
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عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

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الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

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رئيس نادي سموحة يفتح النار على هاني أبو ريدة

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن فريقه كان الأحق بالتتويج ببطولة كأس مصر موسم 2018 وأن الجبلاية أهدت اللقب لنادي الزمالك بخطأ فادح. وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات لا تنسي يوم رفض هاني أبو ريدة إحضار حكم أجنبي لنهائي كأس مصر عام 2018 في استاد برج العرب بعد أن دفعنا المبلغ المحدد لذلك". وواصل: "بعد تهديد مسئول زملكاوي بنشر المستور اتصل بي أحمد مجاهد يبلغني أن هاني أبو ريدة لا يرد على تليفوني لأنه مريض بالقلب وسيقوم بتركيب دعامة وغالبا سيترك العمل العام".
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رئيس سموحة: هذه أقوى صفقة للزمالك بالميركاتو الصيفي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أقوى صفقة نجح الزمالك في ضمها خلال الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، إذ كتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أبو جبل أقوى صفقة عملها الزمالك، أبو جبل عملاق شكلا وفعلا، والأيام سوف تثبت هذا الكلام، أبو جبل أحسن حارس مرمى في مصر في رد فعله السريع وصد الانفرادات، ولولا رغبته في الانتقال للزمالك وإصراره على ذلك لَما كنا تركناه، على الرغم من وجود طلب كبير على الفوز به داخل مصر وخارجها».
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رئيس سموحة يكشف عن أخطر مخالفات مجلس اتحاد الكرة

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أخطر المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تقدم باستقالته بعد الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بدور الـ16 من الكان، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «من أخطر مخالفات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل هو حجب قرارات الجمعية العمومية وعدم إرسالها إلى الفيفا لاعتمادها».
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سموحة يقدم شكوى ضد نادٍ كبير في الدوري المصري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد أحد الأندية الكبرى بالدوري المصري، بسبب حصوله على توقيع لاعب عقده مستمر مع النادي السكندري، وجاء ذلك بعدما كتب «عامر» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى، قام بالحصول على توقيع لاعب مسجل بالنادي وعقده ممتد، وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى؟».
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