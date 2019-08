لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

ويحرص صلاح دائما على القيام بالأعمال الإنسانية والتفاعل مع الأطفال الصغار، حيث يقوم دائمًا بإهداء قميصه للعديد من الأطفال عقب نهاية المباريات، بالإضافة إلى إصراره على العودة لالتقاط بعض الصور مع الطفل لويس بعد اصطدامه بعمود إنارة الأسبوع الماضي.



ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية إسطنبول صباح اليوم استعدادا لملاقاة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي التي تجعمهما مساء غدا على ملعب فودافون أرينا معقل نادي بيشكتاش في تمام الساعة التاسعة مساءً.

Wonderful ??

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ?? #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2