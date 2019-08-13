لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

محمد صلاح

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفتة إنسانية مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الأخير للريدز بملعب فودافون أرينا بإسطنبول، استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا في تركيا. وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبو ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة، ولاقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.

ويحرص صلاح دائما على القيام بالأعمال الإنسانية والتفاعل مع الأطفال الصغار، حيث يقوم دائمًا بإهداء قميصه للعديد من الأطفال عقب نهاية المباريات، بالإضافة إلى إصراره على العودة لالتقاط بعض الصور مع الطفل لويس بعد اصطدامه بعمود إنارة الأسبوع الماضي. ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية إسطنبول صباح اليوم