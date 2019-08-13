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«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
المصري المشتبه بانتمائه للقاعدة
المصري المشتبه بانتمائه للقاعدة
يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.
وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذكر أنه ولد في مصر في عام 1977، ويعيش حاليا في البرازيل. وأصدرت وزارتا العدل والخارجية في البرازيل بيانا مشتركا يوم الاثنين، قال إن المصري المذكور دخل البلاد في عام 2018، ويقيم فيها بصورة قانونية. وأضاف البيان: "الحكومة
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السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
السيسي (2)

جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
القاهرة

الرقابة النووية تكشف مستوى الإشعاع في مصر بعد انفجار روسيا

قال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: إنه من خلال المتابعة المستمرة لقراءات الشبكة القومية للرصد الإشعاعي التابعة للهيئة، لم يتم رصد أي ارتفاعات في الخلفية الإشعاعية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية حتى اليوم، وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، تعمل على مدار الساعة بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال موقع تبادل المعلومات في حالات الطوارئ والحوادث النووية والإشعاعية USIE، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة في المستويات الإشعاعية.
محطة الضبعة (3)

رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
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ترامب

أمريكا تدين «تفجير معهد الأورام»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية، إدانتها للهجوم على مركز المعهد القومي للأورام في المنيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي.
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انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي «تحية النسر»

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر - استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب عدة أيام بنطاق المياة الإقليمية في البحر الأحمر، ويأتي استكمالا لخطط التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام.
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كيف يتعامل المزارعون مع الموجة الحارة في مصر؟

تعاني مصر حاليا من موجة مناخية حارة لها تأثير كبير على المحاصيل الزراعية حيث إن التقلبات الجوية لها تأثيرات ضارة على نمو وإنتاجية المحاصيل الزراعية كما أن هناك اختلافا لشدة التأثر من محصول لآخر حسب عمر النبات وطول فترة الموجة الجوية وشدتها. كما أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤثر على إنتاج التقاوي في المحاصيل الحقلية بسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى التأثير على التلقيح والإخصاب وينصح الخبراء بالتقليل من حدة الموجة الحارة بالري على فترات متقاربة وعدم تعرض النباتات للعطش وأن يكون الرى مساءً أو فى الصباح الباكر.
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هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
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