«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

المصري المشتبه بانتمائه للقاعدة

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.

وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وذكر أنه ولد في مصر في عام 1977، ويعيش حاليا في البرازيل. وأصدرت وزارتا العدل والخارجية في البرازيل بيانا مشتركا يوم الاثنين، قال إن المصري المذكور دخل البلاد في عام 2018، ويقيم فيها بصورة قانونية. وأضاف البيان: "الحكومة