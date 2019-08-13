رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

انفجار

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد التطوير الآمن للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي تهديد لسكان إقليم أرخانجيلسك عقب الحادثة. وأفاد الخبير المختص بأنه ما أن انطلق الإنذار في أرخانجيلسك، حتى "عقدت لجنة للطوارئ وتم التصريح