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رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان

١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
انفجار
انفجار
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية. وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد التطوير الآمن للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي تهديد لسكان إقليم أرخانجيلسك عقب الحادثة. وأفاد الخبير المختص بأنه ما أن انطلق الإنذار في أرخانجيلسك، حتى "عقدت لجنة للطوارئ وتم التصريح
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اشتباكات في هونج كونج.. وأنباء عن تحرك الجيش الصيني

لا تزال الأحداث ساخنة في هونج كونج، وتحديدا المطار الدولي الذي أصيب بحالة من الشلل، بعدما "تعطلت العمليات بشدة"، بسبب احتشاد المحتجين داخل المطار، وتدخل شرطة مكافحة الشغب لفض هذه التجمعات، باستخدام قنابل تحتوي على رذاذ الفلفل المسيل للدموع، في محاولة لمنع الحشود من التقدم، وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء، وأوضحت سلطات المطار في بيان، أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار، مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
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بعد الانفجار النووي.. الخطر يحاصر الروس وبدء إخلاء المنطقة

خطر حقيقي تواجهه السلطات الروسية ومواطنيها، في أعقاب الانفجار النووي الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصورايخ شمالي البلاد، إذ بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة بعدما أكدت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع الناجمة عن الانفجار ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك، بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي، لتوصي السلطات في المدينة اليوم الثلاثاء، سكان قرية نيولوكسا في المدينة المنكوبة، بسرعة مغادرتها بداية من غد الأربعاء، بعد تلقي "إخطارا بشأن الأنشطة المزمعة للسطات العسكرية"، إذ أعلن مسؤولون أن الانفجار وقع أثناء اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.
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بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
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محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يفجر مفأجاة عن الانفجار النووي في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض، الذي وقع الخميس في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك سلاحًا مشابهًا لذلك الذي يرجح أنّه سبب الانفجار. وأضاف ترامب قائلًا: "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا، لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً، لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها ليس جيّداً!". بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

خبراء يطورون أسلحة.. أسرار الانفجار النووي في روسيا

اعترفت روسيا، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لإطلاق الصواريخ شمال البلاد ينطوي على طابع نووي، وقالت وكالة روساتوم الروسية النووية، في بيان اليوم، أن خمسة من موظفيها قتلوا في هذا الانفجار، وأن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن تعرضهم لحروق، كاشفة أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ، فيما قال رئيس "روساتوم"، الإثنين، إن الخبراء الخمسة الذين ماتوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير "أسلحة جديدة"، متعهدا بمواصلة الاختبارات "حتى النهاية"، على الرغم من الحادث، بحسب سكاي نيوز.
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روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
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