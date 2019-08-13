رغم الانفجار النووي.. روسيا: السكان في أمان
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
انفجار
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في سيفيرودفينسيك، أثناء الحادثة التي وقعت في موقع تجارب عسكرية يوم 8 أغسطس الماضي، كان مرتفعا بنسبة تتراوح بين 4 و16 ضعفا، وفقا لشبكة "آر تي" الإخبارية الروسية.
وقال بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية، إن الأنظمة الآلية الخاصة برصد حالة الإشعاع في 6 نقاط من أصل 8 في مدينة سيفيرودفينسك يوم الحادثة، سجّلت زيادة في معدلات أشعة جاما من 4 إلى 16 مقارنة بالمستوى المحدد لهذه المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد التطوير الآمن للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي تهديد لسكان إقليم أرخانجيلسك عقب الحادثة.
وأفاد الخبير المختص بأنه ما أن انطلق الإنذار في أرخانجيلسك، حتى "عقدت لجنة للطوارئ وتم التصريح
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ليونيد بولشوف، الأكاديمي والمدير العلمي لمعهد التطوير الآمن للطاقة النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، تأكيده عدم وجود أي تهديد لسكان إقليم أرخانجيلسك عقب الحادثة.
وأفاد الخبير المختص بأنه ما أن انطلق الإنذار في أرخانجيلسك، حتى "عقدت لجنة للطوارئ وتم التصريح عقب ذلك، بأنه لم تحصل أي حوادث ذات صلة بالصحة العامة، والأجواء عادت إلى مستواها الطبيعي.
وكان انفجار وقع في ميدان تجارب عسكرية في 8 أغسطس الجاري بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في أرخانجيلسك، وأعلنت وزارة الدفاع مقتل شخصين أثناء اختبار نظام دفع صاروخي جديد يعمل بالوقود السائل. ثم أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية بعد يومين أن الحريق والانفجار الناجم عنه الذي حصل أثناء التجربة الصاروخية أسفر عن سقوط 5 قتلى من العاملين في المؤسسة.