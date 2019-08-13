الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

تحرير:أحمد شحاتة ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

مؤمن زكريا

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.

كان رئيس نادي أحد السعودي قد أعلن من قبل عن إصابة مؤمن زكريا بالتهاب في الأعصاب وهو مادفع إدارة النادي السعودي للتراجع عن استكمال تعاقدها مع اللاعب. وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مؤمن زكريا سيسافر إلى ألمانيا يوم 4 ستبمبر المقبل من أجل الخضوع لمرحلة علاج وتأهيل مع الخبير الألماني مشددا على أن هناك التزاما