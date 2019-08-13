رياضة

الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

تحرير:أحمد شحاتة ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.
كان رئيس نادي أحد السعودي قد أعلن من قبل عن إصابة مؤمن زكريا بالتهاب في الأعصاب وهو مادفع إدارة النادي السعودي للتراجع عن استكمال تعاقدها مع اللاعب. وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مؤمن زكريا سيسافر إلى ألمانيا يوم 4 ستبمبر المقبل من أجل الخضوع لمرحلة علاج وتأهيل مع الخبير الألماني مشددا على أن هناك التزاما
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عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاقا داخل القلعة الحمراء على ضرروة مساندة ودعم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة، لأنه أحد أبناء النادي المخلصين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هشام محمد أصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من مشواره في المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف في طريقه أبدًا وسيقف بجانبه في أي اختيار يراه مناسبًا له وسيجد كل الدعم في هذا الاختيار.
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لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفتة إنسانية مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الأخير للريدز بملعب فودافون أرينا بإسطنبول، استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا في تركيا. وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبو ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة، ولاقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.
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فضيحة العصر.. فرج عامر وفساد اتحاد الكرة

من جديد فاجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب جماهير الكرة المصرية بتوجيه اتهامات بالفساد إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأعضاء مجلس إدارة الجبلايةـ بعد أن اتهمهم صراحة بمنح لقب كأس مصر عام 2018 للزمالك على حساب سموحة بسبب تراجعهم عن تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة النهائي، رغم قيام مجلس إدارة سموحة بدفع تكاليف استقدام الحكم الأجنبي ووفقا لرئيس النادي السكندري فإن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق لإدارة اللقاء وطالبوه بمنح اللقب للزمالك مقابل تعيينه في الشركة الراعية.
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عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، ومدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، موضحا أن اللاعب خاض فترة علاجية تحت قيادة خالد محمود طبيب الأهلي، خلال الفترة الماضية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق، من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة". وواصل: "هو موجود مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
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عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
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فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
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