رياضة

عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

تحرير:أحمد شحاتة ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاقا داخل القلعة الحمراء على ضرروة مساندة ودعم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة، لأنه أحد أبناء النادي المخلصين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هشام محمد أصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من مشواره في المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف في طريقه أبدًا وسيقف بجانبه في أي اختيار يراه مناسبًا له وسيجد كل الدعم في هذا الاختيار.
كما كشف مدير الكرة بالأهلي عن وصول عرض رسمي من نادي إنبي من أجل استعارة محمد شريف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وأوضح عبدالحفيظ أن مسؤولي الأهلي يدرسون عرض الفريق البترولي لاستعارة اللاعب لمدة موسم وسيتم الرد عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد دراسة الأمر من كل الجوانب بما يحقق
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مؤمن-زكريا

الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.
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لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفتة إنسانية مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الأخير للريدز بملعب فودافون أرينا بإسطنبول، استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا في تركيا. وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبو ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة، ولاقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.
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فضيحة العصر.. فرج عامر وفساد اتحاد الكرة

من جديد فاجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب جماهير الكرة المصرية بتوجيه اتهامات بالفساد إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأعضاء مجلس إدارة الجبلايةـ بعد أن اتهمهم صراحة بمنح لقب كأس مصر عام 2018 للزمالك على حساب سموحة بسبب تراجعهم عن تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة النهائي، رغم قيام مجلس إدارة سموحة بدفع تكاليف استقدام الحكم الأجنبي ووفقا لرئيس النادي السكندري فإن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق لإدارة اللقاء وطالبوه بمنح اللقب للزمالك مقابل تعيينه في الشركة الراعية.
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مؤمن-زكريا

الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات مؤمن زكريا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تغريدة مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، التي نشرها الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي، إن الحالة الطبية لمؤمن يعرفها جيدا طبيب الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مرحلة علاجية في الفترة الماضية. وكشف، أن مؤمن زكريا قد ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه لم يشارك في تدريبات الفريق منذ فترة، معلقًا: «لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ومؤمن سيظل متواجدا مع الفريق كحال جميع اللاعبين».
مؤمن زكريا

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا مع الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مصير مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، ومدى تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، موضحا أن اللاعب خاض فترة علاجية تحت قيادة خالد محمود طبيب الأهلي، خلال الفترة الماضية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حالته الطبية يعرفها طبيب الفريق، من الممكن أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه لم يتدرب معنا منذ فترة". وواصل: "هو موجود مع الفريق حاله حال الجميع، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل: طريقة المعاملة فن

أثار مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل حول مستقبله خلال الفترة المُقبلة، حيث نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا دهشته من المعاملة التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، جاءت كلمات مؤمن زكريا بعد استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية، التي ضمت 26 لاعبًا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب وإياب البطولة الإفريقية.
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