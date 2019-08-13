عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

تحرير:أحمد شحاتة ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاقا داخل القلعة الحمراء على ضرروة مساندة ودعم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة، لأنه أحد أبناء النادي المخلصين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هشام محمد أصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من مشواره في المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف في طريقه أبدًا وسيقف بجانبه في أي اختيار يراه مناسبًا له وسيجد كل الدعم في هذا الاختيار.

كما كشف مدير الكرة بالأهلي عن وصول عرض رسمي من نادي إنبي من أجل استعارة محمد شريف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وأوضح عبدالحفيظ أن مسؤولي الأهلي يدرسون عرض الفريق البترولي لاستعارة اللاعب لمدة موسم وسيتم الرد عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد دراسة الأمر من كل الجوانب بما يحقق