رياضة

أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
لاسارتي
لاسارتي
علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.
وقال مصدر داخل النادي إن لاسارتي استقر على قيد الثلاثي محمد محمود، وسعد سمير، وكريم نيدفيد. ويتبقى اسم وحيد لم يستقر عليه الجهاز الفني حتى الآن، حيث يخشى تسجيل الـ30 لاعبا ولا يستطيع الاستغناء عن أي لاعب في حالة رغبته في إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية. وهناك اتجاهان داخل الأهلي، الأول هو أن
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عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاقا داخل القلعة الحمراء على ضرروة مساندة ودعم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة، لأنه أحد أبناء النادي المخلصين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هشام محمد أصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من مشواره في المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف في طريقه أبدًا وسيقف بجانبه في أي اختيار يراه مناسبًا له وسيجد كل الدعم في هذا الاختيار.
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الأهلي: لن يتم قيد مؤمن زكريا..اللاعب يعاني من إصابة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الخبير الألماني الذي يشرف على علاج مؤمن زكريا كان قد طلب صور التقارير الطبية والأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على حالته الصحية. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن هذه التقارير الطبية أكدت أن اللاعب يحتاج للعلاج فترة تتراوح من 3 إلى 4 شهور وأنه سيسافر إلى ألمانيا الشهر المقبل من أجل الخضوع للعلاج تحت إشراف الطبيب الألماني حيث يعاني اللاعب من مشكلة في الأعصاب.
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لفتة إنسانية جديدة لصلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لفتة إنسانية مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التدريب الأخير للريدز بملعب فودافون أرينا بإسطنبول، استعدادا لكأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي في المباراة التي تجمعهما غدا في تركيا. وظهر محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة والذي شهد تمتعه بمهارة مميزة، قبل أن يتنافس لاعبو ليفربول على مشاركة الطفل اللعب، والذي ظهر عليه سعادة كبيرة، ولاقى الفيديو، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع النجم المصري محمد صلاح ولاعبي ليفربول عقب مشاركتهم اللعب مع الطفل.
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أفشة: رفضت شنطة بـ10 ملايين جنيه من أجل الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن محاولة أحد الفرق إغراءه قبل التوقيع للقلعة الحمراء مباشرة. النادي الأهلي أعلن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، حتى صيف 2024 بعد حصول نادي بيراميدز على 20 مليون جنيه نظير إتمام الصفقة بعد مرحلة طويلة من المفاوضات. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "قبل دخول مقر النادي الأهلي جاءت مكالمة لوكيلي تعرض أموالا ضخمة للغاية من أحد الفرق، وهذا الفريق قدم مبلغا كبيرا ووافق على كل الشروط التي قدمها وكيلي، ولكنني أحسست بأني سأرتاح في الأهلي".
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
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كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
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