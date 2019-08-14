أزمة في قائمة الأهلي..ولاسارتي يستقر على قيد الثلاثي

تحرير:أحمد سعيد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

لاسارتي

علمت «التحرير» من مصادر بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، استقر على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق المحلية من 7 لاعبين لم يتم حسم مصيرهم، استعدادًا للموسم الجديد، إذ عقد لاسارتي جلسات مع جهازه الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وأبلغهم بقراره النهائي بشأن اللاعبين الذي يريد استمرارهم بالفريق. ويتبقى للأهلي 4 مقاعد شاغرة في القائمة المحلية، حيث تم قيد 26 لاعبًا فقط في القائمة المحلية، كما تم قيدهم أيضا في القائمة الإفريقية.

وقال مصدر داخل النادي إن لاسارتي استقر على قيد الثلاثي محمد محمود، وسعد سمير، وكريم نيدفيد. ويتبقى اسم وحيد لم يستقر عليه الجهاز الفني حتى الآن، حيث يخشى تسجيل الـ30 لاعبا ولا يستطيع الاستغناء عن أي لاعب في حالة رغبته في إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية. وهناك اتجاهان داخل الأهلي، الأول هو أن