جريمة

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه الميري

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقى مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من سلاح الميرى بطريق الخطأ. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الشرطة عثرت على جثة مأمور قسم شرطة الشروق داخل مكتبه، لافتة إلى أن المعاينة الأولية تؤكد إصابته بطلق نارى من سلاحه الميرى، حيث إنه فى أثناء قيامه بتنظيف السلاح، خرجت منه رصاصه عن طريق الخطأ، وهو ما أدى إلى وفاته. وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصف النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
وفى أوائل يوليو الماضى، لقى ضابط شرطة مصرعه إثر إصابته بطلق نارى خرج من سلاحه عن طريق الخطأ أثناء تواجده داخل منزله بالهرم.تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثورعلى جثة ضابط شرطة مصابا بطلق نارى داخل شقته بالهرم.وانتقل عدد من قيادات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين
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لافتعاله المشاكل مع الأهالى.. مزاع يقتل شقيقه في قنا

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ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

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رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفال بالعيد

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