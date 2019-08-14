جريمة

لافتعاله المشاكل مع الأهالى| مزارع يقتل شقيقه في قنا

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ ص
الطعن بسلاح أبيض - أرشيفية
الطعن بسلاح أبيض - أرشيفية
أقدم مزارع على قتل شقيقه، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالى منه، لقيامه بافتعال المشكلات معهم. تلقى اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن مقتل «عبد الرؤوف. م»، 32 سنة، مقيم بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، على يد شقيقه إدريس، 41 سنة. على الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة دشنا إلى موقع الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم أقدم على قتل المجنى عليه، نظرا لقيام الأهالى بالشكوى منه لدوام افتعاله المشكلات معهم.
وأشارت التحريات إلى أنه مع تكرار شكاوى الأهالى من المجنى عليه، عنفه شقيقه ونهاه عن افتعال المشكلات معهم، وفى أثناء ذلك، اعتدى عليه بسلاح أبيض، إذ سدد إليه طعنات عدة لتأديبه، وهو ما أودى بحياته فى الحال. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وكانت محافظة الجيزة قد شهدت اعتداء عاطل
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مأساة في الخصوص..قيد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فقتله

أمرت نيابة الخصوص بحجز عاطل قام بتقييد نجل شقيقه وأطلق عليه كلبا فعقره؛ مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب سوء سلوك المجنى عليه وكثرة تشاجره مع الجيران. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "مصطفى. ا. ف - 17 عامًا" عاطل، ومقيم دائرة القسم، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار لعقر كلب بالفخذ الأيسر، وتوفي عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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شلل مروري بدائري الوراق بسبب حادث دهس

توقفت حركة المرور على طريق دائري الوراق بعدما صدمت سيارة أحد الأشخاص في أثناء محاولته عبور الطريق الدائرى، ما تسبب في توقف حركة المرور على جانبي الطريق، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم. الإدارة العامة لمرور الجيزة تحركت على الفور عقب تلقي غرفة العمليات بها بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد توقف حركة المرور فى الوراق، على أثر حادث مروري، ويباشر ضباط المرور عملهم لتسيير حركة السيارات وإنهاء حالة الاختناق التى شهدها مكان الحادث.
سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
جثة

مصرع مأمور قسم الشروق بطلق ناري من سلاحه الميري

لقى مأمور قسم شرطة الشروق مصرعه إثر إصابته بطلق نارى من سلاح الميرى بطريق الخطأ. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الشرطة عثرت على جثة مأمور قسم شرطة الشروق داخل مكتبه، لافتة إلى أن المعاينة الأولية تؤكد إصابته بطلق نارى من سلاحه الميرى، حيث إنه فى أثناء قيامه بتنظيف السلاح، خرجت منه رصاصه عن طريق الخطأ، وهو ما أدى إلى وفاته. وأشارت المصادر إلى تشكيل فريق بحث جنائى للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصف النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
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