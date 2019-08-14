لافتعاله المشاكل مع الأهالى.. مزاع يقتل شقيقه في قنا

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ ص

الطعن بسلاح أبيض - أرشيفية

أقدم مزارع على قتل شقيقه، وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالى منه، لقيامه بافتعال المشكلات معهم. تلقى اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن مقتل «عبد الرؤوف. م»، 32 سنة، مقيم بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا، على يد شقيقه إدريس، 41 سنة. على الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة دشنا إلى موقع الحادث، وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم أقدم على قتل المجنى عليه، نظرا لقيام الأهالى بالشكوى منه لدوام افتعاله المشكلات معهم.

وأشارت التحريات إلى أنه مع تكرار شكاوى الأهالى من المجنى عليه، عنفه شقيقه ونهاه عن افتعال المشكلات معهم، وفى أثناء ذلك، اعتدى عليه بسلاح أبيض، إذ سدد إليه طعنات عدة لتأديبه، وهو ما أودى بحياته فى الحال.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وكانت محافظة الجيزة قد شهدت اعتداء عاطل على