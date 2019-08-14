الجيش اليمني يعلن مقتل 36 حوثيا من بينهم 10 قادة

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

ميليشيات الحوثي

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مصرع 36 من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية، وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء. وذكرت قناة «العربية» أن «المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء» قال إن قوات الجيش اليمني نفذت هجمات ارتدادية عدة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية. وأفاد المركز بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلا فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال المعارك التى جرت على مدار اليومين الماضيين.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا في هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب، حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء. وكشفت المصادر أن من بين القادة الحوثيين القتلى يحيى مقبل حسين المكروب، المشرف المالي للحوثيين في المديرية، وصادق محمد صالح جحام، مشرف قرية القصبة في شعب أرحب،